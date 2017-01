Opacidad en acuerdos de la CONAGO

Por: Ana Luisa García El Día Martes 17 de Enero del 2017 a las 22:08

1.- No es nuevo, todas las reuniones de la CONAGO se dan dentro de la opacidad, los reportes son muy someros y las mesas de trabajo de los mandatarios fronterizos en Nuevo Laredo este lunes, no fue la excepción. Esta vez el tema central tuvo que ver con los migrantes repatriados, y eso preocupa a las entidades fronterizas, de tal manera que los tamaulipecos esperan más precisión en esa lista de 12 puntos que no concreta los acuerdos.

Ojalá en los próximos días el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca arroje más luz sobre esa Cumbre, particularmente la integración del Fondo de Fronteridad; de ¿dónde vendrán esos fondos?; si afectará a los programas y proyectos ya determinados en el presupuesto estatal.

Tampoco sabemos a cuánto asciende las aportaciones actuales para dar cumplimiento al acuerdo migratorio del 23 febrero de 2016, para los que llegan por tierra a la frontera tamaulipeca y que por cierto pidieron no se reduzcan las partidas.

Los alcaldes de los municipios fronterizos en este momento se preguntan cómo solucionar la problemática con el arribo de miles de repatriados, con qué recursos adicionales contarán o no contarán y tendrán que echar mano de lo que ya tienen asignado para obras y programas.

En fin, se vienen días aún más difíciles.

2.- Uno de los grandes problemas de Victoria es la recolección de basura al arrastrar un déficit de 170 toneladas diarias al inicio de la actual administración municipal. Así lo evaluó el Ayuntamiento en la integración de su Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 y la respuesta a este clamor social arrancará el próximo viernes 20 de enero con un programa integral conformado por una total restructuración de rutas, mediciones de tiempos para cumplirlas, pero sobre todo con un mecanismo ciudadano que supervisará la actuación del servicio.

Factor fundamental es la incorporación de una nueva flotilla de camiones recolectores y equipo de compactación, todo en conjunto permitirá al alcalde Oscar Almaraz Smer refrendar su compromiso de hacer de Victoria una ciudad con mejores estándares de calidad en sus servicios y pronto veremos resultados en esta ciudad donde se generan diariamente 370 toneladas de basura.

Lo que hará diferente al servicio de limpieza pública de hoy con los del pasado reciente es la integración de un Consejo Ciudadano Municipal de Limpieza Pública, que dará seguimiento al cumplimiento del nuevo modelo de recolección de basura.

Convertir lo que era un Departamento en Dirección de Limpieza Pública y descentralizado de la Dirección de Servicios Públicos, crea una línea directa con el Jefe Edilicio quien en el día a día recorre las calles de la ciudad. A mayor nivel, mayor responsabilidad, agregue usted el observatorio ciudadano que vendrá a constituir el referido Consejo. No hay pretextos para dar resultados.

3.- Aunque no se dio a conocer por comunicado oficial, el nombramiento de Pepe Flores (José Isauro Flores Rivera), ex secretario privado de Egidio Torre Cantú en el sexenio pasado causó mucho ruido. Se trata de una discreta Dirección de Guarderías en los terrenos de Roberto Hernández Báez, Delegado del IMSS.

Y es que prácticamente es el primer nombramiento de una figura del pasado reciente, por eso la suspicacia, pero el origen del nombramiento parece que viene de más arriba, de una relación entre Pepe Flores y el mandamás del Seguro Social a nivel nacional, Mike Arreola. Ahí la dejamos.

4.- Que el Gobierno del Estado tendrá un ahorro de 600 millones de pesos en sus gastos de operación de 2017 mediante políticas de austeridad con el objeto de reforzar el rubro de obras y programas de beneficio social.

En la elaboración de estos números tuvo que ver el trabajo del Secretario de Administración Jesús Nader. Sin embargo hay temas que nos hacen ruido, como el hecho de funcionarios que no reciben el nombramiento aunque se han hecho públicas sus funciones. Resulta que no están percibiendo sueldos de ninguna clase, ni viáticos pese a que lo amerita su desempeño, ¿Cómo van a justificar ese egreso? Porque deben de reponerles el recurso.

Por otra parte suponemos que con lo aprobado en ese “reajuste” surjan los nombramientos de los directores de hospitales y demás funcionarios del sector salud, con todo y que la Secretaria Lidya Madero no lo vea como tema urgente.