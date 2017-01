Fuerzas políticas deben trabajar por la Educación en Tamaulipas

La regidora del partido Nueva Alianza, Itzcalli Victoria Ansures, dijo que sin importar el color, las fuerzas políticas deben trabajar para evitar recortes presupuestales

Por: Valeria Maldonado/Ciudad Victoria El Día Martes 17 de Enero del 2017 a las 18:50

Las fuerzas políticas de Tamaulipas, deben olvidarse de los colores y trabajar por la Educación en el Estado, indicó la regidora del partido Nueva Alianza, Itzcalli Victoria Ansures Silva

Autor: HT-Agencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las fuerzas políticas de Tamaulipas, deben olvidarse de los colores y trabajar por la Educación en el Estado, indicó la regidora del partido Nueva Alianza, Itzcalli Victoria Ansures Silva.

“Hay que juntar todas las fuerzas políticas, olvidar colores y decir no nada más diputados de Nueva Alianza, éntrenle los rojos, los azules, los amarillos, los anaranjados, por esta causa común”, dijo.



Señaló que lo que se hacía en los años 2000, en la actualidad ya no funciona por lo que se deben de hacer cambios.



“En el tema de educación, no se puede quedar atrás sino más bien estar a la vanguardia por lo que los docentes se deben actualizar y cumplir con sus tareas, cumplir como padres de familia y sobre todo cumplir como Gobierno”, apuntó



Reiteró que se trabaja para evitar se hagan recortes al presupuesto den dicha área, desde la Cámara de Senadores.



“Trabajamos para que no nos reduzcan la educación porque es lo más valioso que podemos ofrecer al igual que salud, no demerito el trabajo de las otras secretarías, pero siempre hablar de educación es lo más complejo”, expuso.