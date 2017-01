Tiene Oficina Fiscal del Estado en Río Bravo nueva titular

Se trata de la empresaria Roxana Gómez Pérez, quien recibió el nombramiento de manos del responsable de la Oficina del gobernador en la zona norte, Francisco Garza de Coss

Por: Norma Sánchez/Río Bravo El Día Martes 17 de Enero del 2017 a las 15:47

Río Bravo, Tamaulipas.- La empresaria Roxana Gómez Pérez, fue nombrada hoy martes jefa de la Oficina Fiscal del Estado en el municipio de Río Bravo.



El responsable de la Oficina del gobernador en la zona norte, Francisco Garza de Coss, fue quien entregó el nombramiento a Gómez Pérez, que la acredita como titular de dicha área.



Roxana Gómez se ha mantenido como una persona disciplinada, con talento, con un gran compromiso con este municipio, que le ha dado mucho en el sector empresarial.



Una vez recibido el nombramiento, comentó que no defraudará la confianza despostada en su persona, por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.



Añadió que no hará nada que no sea responder con trabajo a la nueva encomienda que le fue conferida por el Gobierno del Estado, en la cual sustituye a Selene Ibáñez Sandoval.