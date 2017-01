El embajador del chantaje

Por: Gastón Espinosa El Día Martes 17 de Enero del 2017 a las 15:36

Lo primero que hizo cuando le dieron su nombramiento en la General de Gobierno fue “charolear”.

Exigió al presidente municipal que sus amigos siguieran en la nómina y que otro más ingresara a la nómina como “asesor” plenipotenciario. El temor del embajador era que ese amigo revelara sus negocios con el PRI y el PAN en la pasada elección municipal.

Sí, el personaje en cuestión jugó con el PRI y con el PAN a grado tal que el ex candidato priista a la presidencia municipal mantense Rigoberto Rodríguez Rangel, le entregaba algo así como dos mil pesos por semana.

De hecho, Rigo Rangel, quien hoy encabeza al partido Encuentro Social jura y perjura que no se explica cómo es que en Gobierno encontró acomodo cuando siempre les jugó chueco a todos. RRR fue quien revelaría a la prensa que efectivamente destinó recursos semanales para el pago de servicios del canoso personaje.

Dicen que el embajador ya tenía fastidiado al alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

Ni los periodistas fueron tan feroces en los inicios de su administración como el nuevo funcionario de Gobierno que muchas veces en facebook dejó plasmado su animadversión hacia el alcalde a quien no bajaba de desleal, mentiroso y poco capaz.

Apenas la semana pasada el personaje pidió cita con el presidente municipal y se ostentó como enviado del número dos en el estado y “charoleando” fue como pudo lograr que finalmente le abrieran las puertas y de paso se saliera con la suya, finalmente pudo lograr acomodo para los suyos incluso para su vetusto amigo que en campaña manejó la cuenta de facebook de un candidato pero a la que solamente utilizaba para enamorar a las usuarias.

En el PAN algunos operadores políticos no olvidan como documentos oficiales y considerados confidenciales fueron a parar a manos de los priistas; muy pocos tenían acceso a esos papeles…uno de ellos el embajador del chantaje.

Hay quienes vaticinan que no durará mucho en ese cargo (y creo que él o sabe) por eso desde ahora anda buscando sacar la mayor tajada posible.

El embajador del chantaje anda haciendo de las suyas.

EN OCAMPO SE TRABAJA BIEN

El que sigue demostrando un incondicional apoyo a la educación es el alcalde de Ocampo, Pedro Javier Muñiz Camacho, y es que en la escuela primaria “Ricardo Flores Magón” entregó material deportivo y brindó un mensaje esperanzador para los niños, maestros, padres de familia y personal administrativo, en donde convocó a seguir trabajando en unidad.

Hay que señalar que la visita a la escuela obedece al programa “Un día en tu escuela” la cual ha sido bien recibida ya que permite un acercamiento directo en el cual las ideas, inquietudes y propuestas para mejorar las condiciones de los estudiantes son presentadas a la autoridad municipal para de inmediato darle solución.

El alcalde sigue aprovechando cada foro para seguir invitando a la gente a que se regularice con el predial ya que esos recursos sirven para mejorar las calles, alumbrado, bacheo, limpieza, mantenimiento de parques y jardines, entre otros.

Por lo pronto en enero se está ofreciendo el descuento del 100 por ciento en multas y recargos, mientras que a los jubilados, pensionados, y discapacitados, se les ofrece el 50 por ciento de descuento en su pago.

De esta forma el alcalde sigue caminando por el camino de la confianza, generando certeza a la ciudadanía de que las cosas se están haciendo bien.

FIDE, BALUARTE EN EL EQUIPO DE VICENTE

Si algo es muy notorio en Xicoténcatl son las ganas de trabajar por la gente que se carga Vicente Verástegui Ostos.

Vicente no hay día que no entregue beneficios a la ciudadanía; lo mismo rehabilitación de calles, pavimentación, remodelación en parques y jardines, entre otros beneficios. Por lo pronto el alcalde pidió al personal que rehabilite un área verde de la colonia Industrial y que en la zona centro se ejecuten labores de limpieza.

Uno de los colaboradores más eficaces en el gobierno de Vicente Verpastegui Ostos se llama Fidencio Segura, quien desde la CNC cañera dio muestras de talento en el manejo de las finanzas a grado tal que supo llevar con buen tino los recursos de los productores en momentos aciagos.

Tras llegar a la presidencia municipal de Xicoténcatl, Vicente Verástegui Ostos, lo llevó a colaborar en la tesorería municipal en donde ha sabido responder con igual capacidad.

Hoy Fide es un baluarte para que las cosas caminen bien en Xico.

REGIDORA DEL PRI, ES MALA PATRONA

Dicen que es una mala patrona.

No paga horas extras, no paga días extras y tiene años que los empleados no conocen de aumento salarial.

Algunas empleadas se han quejado de lo difícil que ha sido trabajar con la actual regidora del PRI en el ayuntamiento, Patricia Chio, dueña de varias zapaterías en la ciudad.

De hecho dicen que en la pasada elección no se explicaban por qué la dama fue llamada por el PRI para ser candidata a regidora pues se trata de una persona antipática y con nulo rose social.

Lo cierto es que pese a la derrota del PRI la regidora llegó al cabildo y es fecha en que no muestra proyecto alguno a favor de la gente y menos ha rendido informe de su comisión. No hay mucho que esperar de ella.