Aumentan 10 % medicinas en Matamoros

Ya que es prácticamente imposible sostener los mismos precios porque los insumos y los servicios se han elevado, dijo el dueño de una farmacia, Guillermo Ochoa

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Martes 17 de Enero del 2017 a las 15:29

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- Las medicinas se han elevado en un 10 por ciento en su precio al público, pero solo algunos medicamentos, indicó el propietario de un establecimiento en la ciudad fronteriza de Matamoros, Guillermo Ochoa Garza.



“No es en todos, lo que sí se ha visto reflejado es que la utilidad para los farmacéuticos se ha visto mermado, ya que recibimos esa instrucción de no elevar el precio al público”, comentó.



Señaló que les indicaron lo anterior, a pesar de que se ven mermadas sus utilidades, lo que es malo para ellos como comerciantes ya que los servicios se les han incrementado de manera considerable.



Añadió que ellos sí tienen que gastar en el pago de luz y gasolina, por lo que ahora se dan cuenta que la Reforma Energética presentada por el Gobierno Federal y aprobada por el Congreso, solo vino a perjudicarlos.



Expuso que todo mundo se ve perjudicado, no solo ellos, sin embargo recalcó que a los propietarios de farmacias sí se les disminuyó su ganancia y evidentemente no están de acuerdo.



Mencionó que es prácticamente imposible sostener los mismos precios porque los insumos y los servicios han elevado en mucho su precio; estableció que ante esto, la gente acude ahora a la compra de medicamento genérico intercambiable.



Finalmente dijo que los productos más vendidos en estos momentos son los antibióticos y los antigripales, por las enfermedades propias de la temporada.

