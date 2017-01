Piden gobernadores mayor apoyo al gobierno

Por: Alma Niger El Día Lunes 16 de Enero del 2017 a las 22:05

Mayor apoyo del gobierno federal exigieron los gobernadores de cuatro estados fronterizos del país, esto durante la reunión que sostuvieron este lunes en Nuevo Laredo, y donde establecieron 12 acuerdos para lograr mejores beneficios para sus representados, y sobre todo sacar adelante los problemas que se avecinan en materia de migración. Los mandatarios participantes en este evento fueron Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas y anfitrión del evento, además de Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León; Javier Corral Jurado, de Chihuahua y Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California, e igualmente estuvo presente el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

EL TEMA DE LOS MIGRANTES

Tras este Segundo Encuentro de Gobernadores Fronterizos, celebrado en la Asociación de Agentes Aduanales, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que los mandatarios estatales establecieron sus puntos de vista sobre los acuerdos, que básicamente consisten en recibir mayor apoyo de parte del gobierno federal a la vez que anunciaron la conformación de una alianza para lograr los cometidos proyectados. Igualmente Francisco García Cabeza de Vaca resaltó que en la reunión participó el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Ardelio Vargas Posada, mismo que hizo una presentación sobre el panorama que enfrenta el país en el tema migratorio, donde a su vez se destacó el hecho de que gente de otros países está arribando a las ciudades fronterizas en su afán de cruzar a los Estados Unidos, y se están quedando varados, por lo que también urge atender este tema.

PEÑA NIETO TIENE QUE SER MÁS DURO

Asimismo destacó lo manifestado por el Gobernador Graco Ramírez Garrido, quien dijo que la CONAGO apoyará las acciones de los gobernadores fronterizos, a la vez que negó que el gobierno federal esté haciendo caso omiso a las peticiones de la Conferencia que él preside. También Jaime Rodríguez Calderón hizo notar en su mensaje que Donald Trump no debe preocupar sino ocupar y trabajar unidos para sacar adelante al país, y al mismo tiempo exigió del Presidente Enrique Peña Nieto una mayor defensa del país y que los gobernadores deben apoyarlo. Francisco Vega de Lamadrid y Javier Corral Jurado también se unieron a los reclamos. Se estableció que la próxima reunión de gobernadores fronterizos será en Monterrey, Nuevo León, en fecha aún por definir.

BUSCAN CANDIDATURA DE UNIDAD EN EL PAN

Ante la intención de varios grupos dentro del Partido Acción Nacional (PAN) de Nuevo Laredo por buscar la dirigencia de dicho instituto político a nivel local, la dirigencia estatal busca designar una candidatura de unidad, precisamente para evitar problemas. Es por eso que ya se maneja la nominación de la regidora Imelda Sanmiguel Sánchez, quien es propuesta directa de la dirigencia estatal. En este sentido hay que considerar que Imelda es consejera estatal dentro de la dirigencia panista que encabeza Francisco Elizondo en Tamaulipas, y por lo tanto la ven bien como prospecto a dirigir el PAN en Nuevo Laredo. Claro está que esto no es del todo agrado de algunos grupos empezado por el que encabeza Rafael Pedraza Domínguez, quien busca la reelección, ni tampoco el de Eliseo Raúl Huerta, que también quiere “quequito” y de otros más. Pero precisamente por eso se busca sacar a Imelda, para unir a todos los grupos.

EL MÁS MOLESTO CON LA PROPUESTA

Por cierto que el primero en protestar por la nominación de Imelda Sanmiguel Sánchez fue el ex diputado local, Salvador Rosas Quintanilla, quien a través de su vocero oficial, Carlos Domínguez, mandó publicar que Imelda es propuesta directa del ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, cuando este es totalmente ajeno. Pero es claro que Chava Rosas pretende tergiversar la realidad de las cosas, para llevar agua a su molino. Y es que Chava quiere imponer al dirigente, pero es evidente que no tiene el suficiente poder para ello y por eso hace rabietas.

BRONCAS EN SINDICATO DE LA COMAPA

El nuevo gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Rodolfo González Morales, ha reconocido que hay broncas al interior del Sindicato de Trabajadores de la COMAPA, por el desvío de algunos recursos por parte de los directivos, del fondo de ahorro de los empleados. “Popo” González dijo que aunque esto es un problema interno del sindicato, en el que la COMAPA nada tiene que ver, como quiera se les está apoyando buscando que solucionen el problema y que la situación no pase a mayores, sobre todo ante las amenazas de que podrían parar labores en protesta. Bueno tan fácil es que corran a los líderes que se clavaron la lana, y donde se señala como principal responsable a un tal Tony González, quien es el responsable de la caja de ahorros, y de quien se dice utilizó dinero para la campaña del PRI. El otro responsable es el propio líder sindical, José Luis Puentes, quien permitió el desfalco.

PIDEN FIRMAS PARA ECHAR ABAJO EL IEPS

Este lunes poco después del mediodía se instaló una mesa receptora de firmas en contra del gasolinazo en la plaza Hidalgo. Este acto estuvo coordinado por la conocida política priísta, Imelda Mangin Torre, quien lo llevó a efecto en apoyo a la diputada federal Ivonne Ortega, quien realiza esta campaña a nivel nacional. La idea de Ortega es cancelar el Impuesto Especial para los Productos y Servicios (IEPS), el cual es el principal causante del elevado aumento en los combustibles. Imelda consiguió mucho apoyo en este primer día, en el que mucha gente se mostró un tanto extrañada de que gente del mismo PRI esté llevando a cabo este tipo de acciones que van en contra de lo establecido por el gobierno federal priísta. Pero en este sentido hay que considerar que hay priístas que no están del todo de acuerdo con la política del mismo gobierno.

VIENE EL “JAMBOOZIE”

Ya viene el tradicional festejo denominado “Jamboozie” que organizan nuestros primos de Laredo, Texas. Está programado para el sábado 28 de enero y se contará con la participación del grupo La Mafia así como de la cantante mexicana Aída Cuevas, aparte que se realizará un homenaje a Juan Gabriel. Como ya se sabe el “Jamboozie” se realiza en las calles del centro de Laredo, Texas, las cuales son cerradas a la circulación y entonces se arma tremendo carnaval que se pone padre el asunto. Por cierto que artistas neolaredenses han sido invitados a participar en dicho evento. Allá andaremos.

LO ÚLTIMO

Ya son varios los regidores que traen entre ceja y oreja a la Secretaria de Bienestar Social, Iliana Medina García, pues consideran que no está haciendo del todo bien su trabajo. Sin embargo a Iliana poco parece importarle la situación, pues considera que está cumpliendo con lo que se le indica. Aparte Iliana es de las que dice que están bien con Dios, “fifisufifi” los Santos… La diputada local Brenda Cárdenas Thomae se hizo la aparecida este lunes por la Secretaría del Ayuntamiento. Fue a saludar a su hermano Raúl Cárdenas Thomae y de paso a las “secres” y “asistontas” que por un lado la critican diciéndole que ya se le subió el puesto, y por otro le andan dando mucho beso de mejilla. ¡Bola de hipócritas! Sobre todo esas tres que les apodan “Las Flans”, por “gelatinosas” y porque se sienten muy “cremosas” jejejeje. Ni a Danonino llegan.

