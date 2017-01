Cancela grupo Kansas su concierto en México

Por: Notimex El Día Lunes 16 de Enero del 2017 a las 18:47

México,(Notimex).- El show que ofrecería la banda estadunidense, Kansas, el 29 de enero en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México fue cancelado.

Sin dar a conocer los motivos, la empresa Zepeda Bros informó que “el reembolso de los boletos se llevará mediante el Sistema Ticketmaster a partir del martes 17 de enero de 2017”.

Kansas es una banda de Rock progresivo y Hard rock que alcanzó popularidad en la década de los 70 y que adquirió reconocimiento a nivel mundial gracias a éxitos como “Carry on wayward son”, “On the other side”, aunque sin duda, tal vez el más conocido es “Dust in the wind”.

Cabe destacar que los seguidores de la emblemática banda esperaban entusiasmados la llegada del baterista Phil Ehart, el bajista y vocalista Billy Greer, el tecladista David Manion, el también vocalista y tecladista Ronnie Platt y el guitarrista Richard Williams, quienes además de celebrar cuatro décadas en la música, presentarían su nuevo álbum discográfico, “The prelude implicit”.