Alan Estrada rechazará propuestas laborales este 2017

Lunes 16 de Enero del 2017

México,(Notimex).- El actor y cantante mexicano, Alan Estrada, informó que este año no planea hacer teatro, cine ni televisión, pues lo dedicará en exclusiva a su videoblog “Alan por el mundo”.

“Es una empresa creada por mí que requiere de toda mi atención, y en este momento no puedo permitirme hacer otra cosa, aunque ha habido varias ofertas que me llaman la atención”, explicó.

Dijo que “Alan por el mundo” ha funcionado bastante bien a seis años y medio de haberse creado y ha sumado muchos viajes en su haber, por lo que quizá hasta 2018 regrese a la actuación.

Reveló que ha tenido oportunidad de participar en diversos proyectos que no fueron de su total agrado, pero necesitaba trabajar. En la actualidad, gracias al éxito de “Alan por el mundo”, se da el lujo de elegir lo que quiere o no quiere hacer.

“Gracias a esto creo contenido audiovisual y exploto mi creatividad; no me siento desconectado del medio artístico”, subrayó Estrada, quien ha protagonizado obras como “Hoy no me puedo levantar” y “Timbiriche, el musical”.

En entrevista con Notimex recordó que al inicio propuso su idea a diferentes espacios televisivos, pero la rechazaron. Hoy, gracias a su alcance en medios digitales, varios productores lo han buscado, pero ya no es su prioridad, pues a través de internet llega a millones de personas.

“No sé cuántos países he visitado porque no llevo la cuenta. Yo prefiero viajar lo más lento posible y lo más profundo que se pueda para conocer realmente. Esos viajes de 14 días por Europa no me dicen nada de las ciudades, de su gente ni de su cultura”.

“Alan por el mundo” evita el turismo de la foto porque prefiere investigar el lugar en el que se encuentra parado.

“Entre más tiempo te quedes en una ciudad más te vas a enamorar, pues como decía Paulo Coelho, las mujeres y las ciudades enseñan su encantos después del quinto día”.

Estrada advirtió que cuando decida volver al terreno dramático elegirá opciones que comuniquen algo positivo al público, que aporten vida.

Aunque todavía no puede adelantar detalles, comentó que prepara dos grandes sorpresas.