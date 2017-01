Convocan a futbolista de Ciudad Victoria a Selección Mexicana Femenil

Se trata de Maryan Alessandra Reyes Camacho, quien fue convocada a la Selección Mexicana Femenil Sub-15 en la Ciudad de México

Por: Andrés Ramírez/Ciudad Victoria El Día Lunes 16 de Enero del 2017 a las 18:23

El futbol tamaulipeco sigue haciendo historia, luego de que la futbolista victorense Maryan Alessandra Reyes Camacho, fue convocada a la Selección Mexicana Femenil Sub-15

Autor: Andrés Ramírez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El futbol tamaulipeco sigue haciendo historia, luego de que la futbolista victorense Maryan Alessandra Reyes Camacho, fue convocada a la Selección Mexicana Femenil Sub-15 en la Ciudad de México.

A pesar de ser dos años menor, Reyes Camacho ha sido observada por parte del equipo de Vergara, entrenadora de la Selección Mexicana de Futbol, desde la Olimpiada Nacional y en unas visorias especiales que se desarrollaron en el mes de octubre en Monterrey, Nuevo León.



La capitalina inicio su proceso como defensa central, pero actualmente gracias a sus habilidades y cualidades, se desempeña como mediocampista por izquierda.



Respectó a su convocatoria, categoría donde el conjunto mexicano ha destacado a nivel mundial, tanto en torneos Internacionales como en el Mundial de esta categoría, la futbolista dijo estar muy emocionada.



Expuso que el futbol es un deporte que te hace ser disciplinado, además de “muy alegre y te da muchos amigos”.



Dijo que su amor por este deporte empezó a los tres o cuatro años, gracias que su primo Marco Alessandro la inspiró.



Expresó que el deporte más popular del mundo le ha dado muchas alegrías y a la vez muchas historias, esto tras ser convocada por la Selección Mexicana.



“El futbol me ha dejado cosas que nunca voy a olvidar, primero entrenar en el CAR, lugar donde entrena la Selección Mexicana y luego otra a mi edad jugar en el Estadio Marte R. Gómez, son lugares que no puedes comparar con otro lugar, lo han pisado leyendas; mientras que en el CAR los mejores jugadores de México”, platicó.



A su vez aseguró que pese a que el futbol es un deporte que es dominado por los varones, cosa que a ella no le importa y siempre da más del 100 por ciento en el terreno de juego.



“Llegar a la Selección no es nada fácil me llena de orgullo, porque muchos de mis compañeros varones siempre me decían que el futbol no era para niñas y que no llegaría; lo que me ayudó a seguir demostrando que en el campo todos somos iguales, antes no había ligas para niñas por lo que jugabas Copa UAT y a mí nunca me ha importado que los niños no jueguen bien”, añadió.



Mencionó que Alexandra Patricia Morgan, es uno de sus ídolos porque jugó desde su edad y actualmente está en las Grandes Ligas, mientras que como jugador Rafa Márquez, porque es un líder y un excelente jugador.



En el tema de su convocatoria con la Verde, la victorense fue clara al señalar que ella va con todo por un puesto en el equipo que dirige Mónica Vergara, “quiero demostrar, que en Tamaulipas hay talento, el poder y la capacidad para ser tomados enserio”.



Reyes Camacho estará concentrada en el CAR, desde el viernes 13 al 22 de enero, donde estará siendo evaluada por la estratega mexicana.



La victorense, de apenas 13 años de edad y jugadora destacada del Club Titanes, ya piensa en la Liga MX Femenil, luego de que el conjunto de Rayados está interesada en sus servicios.



“Es un orgullo”



Por su parte su mamá, Alba Camacho, reconoció que está convocatoria es un orgullo para su familia, y ver que su hija está cumpliendo uno de sus sueños la llena de alegría.



“La verdad Maryan es una niña muy dedicada en lo que le gusta, y el futbol es lo que le gusta, al principio no quería que ella jugará futbol, ya que es un deporte de niños, un deporte donde hay muchos golpes, pero ella insistió y es por eso que se le apoyo”, reconoció.



Señaló que en un intento por hacer que olvidara el futbol, la inscribió en una academia de baile.



“Ella nunca dejaba el futbol, como sea ella insistía en practicarlo, me cumplía en las dos actividades, pero al último ella sola me entregó sus zapatillas de baile y agarró sus tachones para seguir jugando futbol”, recordó.



El Dato: Maryan sí sabe de futbol



Equipo favorito: Cruz Azul



Jugador Favorito: Christian “Chaco” Jiménez.

vmp