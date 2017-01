Operan en la ilegalidad cultos religiosos en Tamaulipas

La Secretaría de Gobernación debería actuar y poner en regla a aquellas asociaciones religiosas que no cumplen con su registro constitutivo, señaló el pastor Luis Armando González

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Lunes 16 de Enero del 2017 a las 15:32

Operan en la ilegalidad los cultos religiosos en Tamaulipas, dijo el presidente de la Fraternidad de Pastores Cristianos y Evangélicos, Luis Armando González.

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Ciudad Victoria, Matamoros y Reynosa operan cultos religiosos que incumplen con los requisitos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo el presidente de la Fraternidad de Pastores Cristianos y Evangélicos, Luis Armando González.



Consideró necesario que la Segob ponga en regla a aquellas asociaciones religiosas que no cumplen con su registro constitutivo, “nosotros estamos inconformes y la verdad hay asociaciones que están fuera de la ley, porque no están registradas como tales”.



“Creo que la Secretaría de Gobernación debería de tomar control sobre esos hechos y sobre esos actos de la gente, que indebidamente abre un culto religioso sin acreditar la apertura”, manifestó al indicar que estas asociaciones religiosas podrían ser estafadores.



“Incluso llegarían a ser estafadores como lo ha habido con antelación, la Secretaría de Gobernación lo sabe pero no ha actuado, nosotros hemos venido solicitando que ponga orden en ese sentido”, expresó.



El pastor agregó que “toda iglesia debe de tener en la entrada su número de registro constitutivo y su apéndice, donde viene el número y que este registrada ante Gobernación, todas las iglesias deben estar así”.



Lamentó que la Secretaría de Gobernación no haga nada al respecto, aun y cuando tiene identificadas a dichas asociaciones, mismas que incluso utilizan a los medios de comunicación para darse a conocer.



“Hemos visto que algunos utilizan los medios de comunicación y no están registrados como asociación religiosa, registrado ante Gobernación, para que ante cualquier situación ilegal Gobernación tome acción, sin embargo están sueltos”, concluyó.