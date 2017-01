Atiende Gobierno de Tamaulipas a migrantes cubanos

Por instrucciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, nos estamos acercando a ellos para escuchar sus necesidades, dijo el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, José Carmona

Por: Valeria Maldonado/Ciudad Victoria El Día Lunes 16 de Enero del 2017 a las 15:14

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas tiene la instrucción de atender a los cubanos que les fue negada la entrada a los Estados Unidos, y están en las ciudades fronterizas del Estado, informó el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, José Carmona Flores.

Dijo que por instrucciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se están acercando a los cubanos migrantes, para hablarles sobre los derechos que tienen al estar en el país.



Apuntó que dicho grupo en particular, desconoce las recomendaciones y servicios que el Instituto brinda a los migrantes, debido a que anteriormente su estadía en territorio mexicano era corta.



Agregó que antes, ellos ingresaban al país con un permiso especial por parte del Instituto Nacional del Migrante (INM) de 20 días, porque llagaban a los Estados Unidos y se aplicaba una Ley que tenían y entraban a un proceso en aquel país.



“Esa ley se terminó el pasado jueves a las 4 de la tarde; durante el trayecto todas aquellas indicaciones que existen en centrales de autobuses, en terminales, aeropuertos y algunos otros lugares como hoteles y plazas, donde instruían a los migrantes de las casa de asistencia, teléfonos de emergencia y ayuda”, expuso.



Recalcó que es debido a ello que se les dio la instrucción de buscar a los migrantes cubanos, para brindarles el apoyo que necesitan durante su estadía en el Estado.



Indicó que ellos han manifestado dos grandes preocupaciones, una de ellas que el permiso de 20 días no puede ser renovable y la otra que no quieren que México los deporte a Cuba.



“Quisieran una prórroga para estar más tiempo mientras su estatus se decide, tiene la esperanza de que Estados Unidos brinde algún otro programa para su ingreso; además temen algunas represalias o algunas sanciones si son deportados”, agregó.



Enfatizó que hasta el momento, ninguno de los migrantes cubanos puede ser deportado a su país ya que aún cuentan con el permiso de 20 días para transitar legalmente.



Finalmente, dijo que durante las pláticas que han tenido con ellos, indicaron que se sienten acogidos en Reynosa y Nuevo Laredo ya que gran parte de la población de dichas ciudades fronterizas, está conformada por migrantes.