Propone diputado de Tamaulipas reducción de 20% del salario a legisladores

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Lunes 16 de Enero del 2017 a las 08:00

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado federal por Tamaulipas, Abdíes Pineda Morín, planteó la necesidad de reducir en un 20 por ciento el salario de sus compañeros legisladores, como medida para contribuir a reducir los impactos del llamado gasolinazo, con medidas de austeridad.



El también secretario general del Partido Encuentro Social (PES) del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), se ha manifestado en contra del gasolinazo, de ahí la importancia de contribuir como legisladores para aminorar los impactos a la ciudadanía en general.



En ese sentido, pidió incluir en las medidas de austeridad anunciadas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, que se reduzcan los sueldos a todos los funcionarios de cualquier nivel.



"Todos los funcionarios de la burocracia sindical, legisladores, e integrantes del Poder Judicial, sería conveniente reducirles sus salarios un 20 por ciento, debido a que es un gran hoyo para el gobierno, pues se fugan millones de pesos en recursos en estos momentos de apremio".



Advirtió que no se debe permitir el despilfarro ni las elevadas percepciones al aparato gubernamental, marcando una gran diferencia con los ingresos de la clase trabajadora.



Señaló que de llevarse a cabo su propuesta, las clases más desprotegidas lograrán avanzar en un momento de crisis, con el único fin de garantizar todos los programas de ayuda para la población.



Por último, el legislador federal aseguró que desde la Cámara de Diputados no dejará de presionar para que su petición se lleve a cabo, quedando de manifiesto que su único interés como diputado es seguir siendo La Voz de los que No tienen Voz.