Otro año sin drenaje en sectores de la Playa Miramar

El Secretario de Obras Públicas de Madero, Gustavo Stringel Luna, manifestó que se está en proceso de pláticas con la Comapa para analizar como concluirán la obra

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Lunes 16 de Enero del 2017

Las colonias aledañas a Playa Miramar, en Ciudad Madero, estarán otro año sin contar con el servicio de drenaje, ya que la obra realizada por la Comapa se encareció

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Las colonias aledañas a Playa Miramar, en Ciudad Madero, estarán otro año sin contar con el servicio de drenaje, ya que la obra realizada por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) se encareció, lo que la mantiene suspendida.

Es la segunda ocasión que se intenta meter dicho servicio en los sectores Miramar Uno y Dos, así como en la Carranza y la Barra, donde habitan cerca de cinco mil familias.



El Secretario de Obras Públicas de Madero, Gustavo Stringel Luna, manifestó que se está en proceso de pláticas.



"Lo del drenaje le corresponde a Comapa, entonces Comapa tiene que ver su programa de trabajo y ver cuál es la inversión que necesita", recalcó.



Señaló que como municipio están dando seguimiento al nuevo programa de trabajo, pero no se ha anunciado si habrán de invertirse los 100 millones de pesos para la obra.



"Falta recapitular toda la información, el cárcamo no está hecho, ni están instaladas las bombas, está en proceso pero no lo harán este año", puntualizó.



Reiteró que es la segunda ocasión en que el organismo operador del agua deja inconclusa la introducción del sistema de drenaje, lo que provoca que descargas de aguas negras lleguen hasta el máximo paseo turístico.

