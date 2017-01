Por comenzar regularización de recolección de basura en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En todas las áreas y sobre todo en los servidores públicos de primer y segundo nivel tenemos que tener un plan de austeridad, todo el recurso que se reciba va a ir destinado a cubrir las demandas de la población, como el regularizar la recolección de basura, señaló el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer.



Indicó que llegará la parte presupuestal en el ramo 28 y el 33, “inclusive esperamos las reglas de operación de los programas federales, que a partir del último día de enero serán publicadas para Hacienda, para poder bajar recursos ya etiquetados en el Presupuesto de Egresos”.



Mencionó que no se suspenderán los servicios pese a que se tiene que racionar el gasto, además dijo que no se afectarán los sueldos de nadie, pero que se tomarán medidas como la que ya se hizo de suspender los gastos de celulares.



“Ahorita todos los recursos como lo dije, están destinados a cubrir los gastos de los servicios públicos de la ciudad, no hay contratación de personal para el Ayuntamiento, en estos días vamos a echar a volar un plan para regularizar la recolección de la basura”, concluyó.