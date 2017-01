La protesta: inversión zurda a plazos con intereses

Por: Norberto Lacarriere El Día Domingo 15 de Enero del 2017 a las 18:17

¡Suben!



En Tamaulipas, igual que en el esto del país, actores de izquierda (¿Ideológica?) izan el banderín social del día: El gasolinazo.



Actúan así porque el ruido mediático es su único modus vivendi. A río revuelto, ganancia de saqueadores .



Todo eso lo ven rentable para futuros proyectos en las urnas o a fin de chantajear a ciertos gobiernos con su silencio a cambio de no moverles "el tapete".



Creo que con hurgarle un poco a esos oportunistas (que solo se asoman en medio de demandas generales), se verá que no tienen un trabajo fijo .



Es más: muchas veces no trabajan.



Su negocio es armar escándalos. Son agitadores profesionales .



Desde luego que si a alguien le pica, que se rasque.



En realidad este artículo no busca alusiones personales, sino señalar acciones en base a maniobras antes vistas.



Entre tanto, estos chantajistas solo juegan con reclamo social, por las decisiones de un gobierno federal que todo lo hace a destiempo.



Es la exigencia de un pueblo cansado de quienes le apuestan a la CLEPTOCRACIA, a vivir del erario y de la amnesia popular.



(En ese hartazgo también se incluye a los parásitos de los que habla este artículo ).



Con todo, debemos reconocer que entre esa población también están millones que viven distraídos.



Muchos de esos que el día 1 de Enero se mostraron enojados, son los mismos que días antes festejaban o reían por la ridícula historia de una quinceañera llamada RUBÍ.



Son los mismos que además se dejan picar los ojos con otras vendas distractoras, así que ahora ni se digan sorprendidos.



Lo cuestionable aquí es si estos "activistas" tienen la calidad moral para salir y reclamar a un sistema que también les da ubres para nutrirse políticamente.



¿Irónico ? No. La palabra correcta es CÍNICO y ni para qué citar a algunos de esos "activistas". Sería dar publicidad gratuita a vivales chantajistas.



Incluso ya a muchos en el pasado algunos fueron a ser acusados de la ruptura intenta de partidos como de la Revolución Democrática.



HAY DE ZURDOS A ZURDOS



A nivel nacional , en mi opinión hay alguien que con todo y sus poco ortodoxas acciones parece ser uno de los pocos opositores congruentes que aún le quedan a este país.



Se llama GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA y de unas semanas a la fecha empezó a cobrar fuerza , incluso como fuerte prospecto a la candidatura presidencial.



Obviamente a él no le quieren en el partido Movimiento de Regeneración Nacional.



Será porque es de los pocos que sin restarle méritos al líder de MORENA y casi eventual candidato presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le ha dicho a éste sus verdades.



Una de éstas fue a modo de pregunta, cuando en la víspera de la más reciente elección de diputados federales sorteó en una tómbola las candidaturas curulecas de MORENA.



"Si han demócrata es ANDRES MANUEL, ¿ Por qué no sortea la candidatura a la presidencia de la República ?".



Ya sabe usted que si se quiere llevar bien con don ANDRÉS solo tiene que seguirle la corriente.



De lo contrario , aténgase a que lo linchen sus huestes de fanáticos y obcecados seguidores.



COLOFÓN

Pero la culpa no la tiene el vividor sino el que sucumbe a sus chantajes.



Por su atención, gracias . Por hoy,¡Bajan!



Confesiones, réplicas y uno que otro aplauso a enterados2004@yahoo.com.mx

NO TENGO INTERMEDIARIOS NI ASESORES.