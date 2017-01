Insisten en Matamoros que se reiteren recursos a partidos políticos

Matamoros, Tamaulipas.- La gran cantidad de recursos que se destinan a partidos políticos cuando se habla de un país en crisis y en austeridad, es motivo de enojo para los mexicanos, aseveró el excandidato independiente a la alcaldía de Matamoros, Roberto Zolezzi García.

Comentó que siempre se pronunció y lo seguirá haciendo de que no se otorguen recursos a los partidos políticos y sus candidatos, además aseguró que "el día que el Gobierno no le de dinero a los partidos, van a faltar voluntarios para abanderarlos".



Manifestó que eso se debe básicamente a que en todos los institutos políticos hay manoseo de recursos, ante lo cual afirmó que está totalmente de acuerdo en que les quiten las participaciones o prerrogativas a los partidos políticos.



Sin embargo, Roberto Zolezzi fue más allá al señalar que donde también se debe de hacer un ajuste, en medio de la crisis que se vive en el país, es en los recursos que se otorga a los órganos electorales.



Puntualizó que no ve el objetivo de que existan estos organismos electorales e indicó que más bien deberían copiarse esquemas de elección de otros países, en donde hay mayor credibilidad y no se gasta tanto dinero.