Una austeridad que se obliga

Por: Carlos Santamaría El Día Domingo 15 de Enero del 2017 a las 14:22

Los mexicanos nos hemos quejado últimamente de los funcionarios y gobernantes por su falta de tacto y sensibilidad al gobernar, y por las medidas antipopulares e inequitativas que hemos visto.

No pretendemos juzgar el alza –para nosotros, injusta- a la gasolina, que propiciará una escalada importante de precios, provocando una inflación sin precedentes; tampoco quisiéramos juzgar a esos inconscientes que hacen uso indiscriminado del dinero ajeno.

Hoy vemos algunas medidas en la prensa nacional que nos permiten tener una pequeña –muy pequeña- esperanza en la “clase” política, a la que hemos criticado desde siempre por no ser, ni “clase”, ni “política”, sino un grupo de vividores de todos colores.

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora propondrá a su Congreso estatal que se recorte a los partidos políticos el 50 por ciento del dinero que malamente se han autoasignado vía Congresos Federal y estatales, y que es un tremendo insulto porque no tendríamos pro qué pagar los ciudadanos los lujos de estos grupos que, demostrado está, no representan a nadie y no lo han hecho en décadas.

Los ciudadanos dejamos de creer en ellos; en Tamaulipas, hace muchos años ganaron Geño, Gustavo, Tomás y ahora Francisco García Cabeza de Vaca sus respectivas elecciones. Hacemos énfasis en que no ganaron ni el PAN ni el PRI, sino las personas, porque hace mucho que entendemos que los partidos son un grupo de vividores, que mal gastan un dinero que no debiéramos darles porque ni lo merecen, ni la situación está para tal privilegio malamente otorgado.

Somos de la idea de que deberían buscar su financiamiento propio como ahora lo hará seguramente el PRI tamaulipeco, al dejar de depender de la nómina estatal, aunque digan que había separación, porque todos sabemos de dónde salían los gastos. Hoy, PRI, PAN, PRD o el que sea, tendría que depender de sus actividades o militantes, y eso, pensamos, sería lo más justo.

Pues la gobernadora Pavlovich está poniendo la muestra, ahora falta que los diputados de Sonora sean congruentes con la situación de los mexicanos y respondiendo al enojo generalizado, hagan lo que su conciencia les deba dictar si es que realmente son humanos.

En el Senado de la República anunciaron, a través del presidente de la mesa directiva Pablo Escudero, recorte en gastos como viáticos, de papelería y oficina, servicios de alimentación, telefonía, combustible, comunicación social, conservación y mantenimiento, asesorías y más, entre ellos, pasajes para los Senadores que viajaban en clase Premier para arriba, es decir, no se rozaban con los “simples mortales” de nosotros, sino que viajaban en la cabina de lujo siempre. Hoy, si quieren, viajarán como personas y no como sultanes.

Hace falta recortar gastos superfluos, porque aparte de los millonarios sueldos, les pagábamos la comida a éstos, el celular, los asesores, el chofer, es decir, gastos que no tendríamos que cubrir los que pagamos impuestos; ahora, tendrán que apretarse el cinturón, aunque les duela, y tratar de ser congruentes con la forma de vida de los mexicanos.

Marco Cortés, quien encabeza a los diputados del PAN en el Congreso de la Unión, anunció que propondrá que esos 500 vividores recorten sus gastos: los del PAN pretenden un ahorro de 500 millones de pesos, y entre otras cosas cancelarán el seguro de gastos médicos mayores que tienen estos vividores que no saben lo que es una consulta en el IMSS o un hospital General, sino puro lujo para atender sus “gripitas” y sus “gastritis por crudas anteriores”, así como otras enfermedades.

Qué bueno que habrá recortes. Así lo esperamos en el ámbito federal total, y que el de Los Pinos se ajuste el cinturón y deje de pagar a las Pretelini sus lujos a costa de nosotros, que haya recortes estatales y municipales como ha anunciado Almaráz ya, pero por favor, POR FAVOR, que no afecten las fuentes laborales: la burocracia no tiene culpa de los excesos de quienes gobiernan y no tienen por qué perder su trabajo.

Es la parte de sensibilidad humana y política que deben desarrollar, con carácter de urgente.

Comentarios: columna.entre.nos@gmail.com