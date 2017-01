Precio de frutas y verduras aumentará hasta 20% en Matamoros

A consecuencia de los incrementos que se dieron a los hidrocarburos, manifestó el expresidente de los locatarios en el Mercado “Treviño Zapata” en esta frontera, José Luis Félix

Domingo 15 de Enero del 2017

El expresidente de los locatarios en el Mercado “Treviño Zapata” en Matamoros, José Luis Félix, señaló que el aumento que es inminente es en el aguacate y los cítricos

Matamoros, Tamaulipas.- Las frutas y verduras tendrán un aumento del 15 al 20 por ciento, a consecuencia de los incrementos que se dieron a los hidrocarburos, señaló el expresidente de los locatarios en el Mercado “Treviño Zapata” en Matamoros, José Luis Félix.



“Todo producto de la tierra que llega a la frontera viene del interior del país, incluso del mismo Tamaulipas, pero no se tienen aquí, por lo que se da un incremento en los costos operativos”, manifestó.



Explicó que el panorama para los comerciantes no es nada halagador, ya que se va a ver afectada la economía de sus clientes, pues no pueden mentirles diciendo que no habrá incrementos en dichos productos.



Destacó que a Matamoros llegan productos de Monterrey, Ciudad Victoria o de algunos otros lugares de Tamaulipas, pero que utilizan el transporte para hacerlo llegar, mismos que evidentemente utilizan gasolina o diésel, por lo que se dará el alza.



Luis Félix apuntó que el aumento que es inminente es en el aguacate y los cítricos, sin embargo el factor de la oferta y la demanda son fundamentales, ya que ayuda a que los precios no se disparen tan alto.



