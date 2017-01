Concesionarios aumentarán el pasaje en el sur de Tamaulipas

De no tener una respuesta de las autoridades estatales antes del 20 de enero, aplicaremos un aumento de tres a cinco pesos a la tarifa, dijo el delegado de la ruta Tampico-Altamira, Efraín Velázquez

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Domingo 15 de Enero del 2017 a las 10:00

Los concesionarios del transporte público en el sur de Tamaulipas, aumentarán de tres o cinco pesos el precio del pasaje sin que se cuente con la autorización para hacerlo,

Altamira, Tamaulipas.- Los concesionarios del transporte público en el sur de Tamaulipas, aumentarán de tres o cinco pesos el precio del pasaje sin que se cuente con la autorización para hacerlo, dijo el delegado de la ruta Tampico-Altamira, Efraín Velázquez Reyes.



Manifestó que siguen esperando la respuesta por parte de las autoridades estatales, para saber si autorizarán o no la petición de incrementar la tarifa del pasaje, luego del alza en las gasolinas, situación que los está afectando.



“Estamos en comunicación con ellos, pero solo nos dicen esperen. Sabemos que ellos si no los presionamos de otra forma no van a salir, entonces vamos a esperar una semana y el próximo viernes vamos a reunirnos aquí y vamos a tomar una determinación", agregó.



Enfatizó que el transporte público está muy castigado por el incremento de la gasolina, el incremento de las refacciones, además de indicar que un operador del transporte público tiene que trabajar de 12 a 14 horas diarias sin derecho a prestaciones.



“Por tal motivo de no tener una respuesta antes del 20 de enero, comenzaremos a aplicar de tres a cinco pesos a la tarifa en el municipio de Altamira, Tampico y Madero”, puntualizó Velázquez Reyes.



