Discipulado a nuevos creyentes

Por: Benito García Islas El Día Sabado 14 de Enero del 2017 a las 18:20

Reflexión: “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros, como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no eráis capaces, ni sois capaces todavía”. 1 Cirubtuis 3:1-2

El apóstol pablo, nos enseña en esta porción de la Biblia, que el discipulado es un proceso, no un destino. Para muchos el crecimiento espiritual tiene cierto misterio. Nos preguntamos: “¿Cómo sé si estoy creciendo espiritualmente?”.

¿Qué disciplina debo seguir”. ¿Qué clase de persona se cuando sea espiritualmente maduro?. El apóstol Pablo escribió a sus amigos en Corinto, asegurándoles que Dios intervenía en sus vidas y confinando que Dios los capacitará a crecer hasta la plena madurez en Cristo.

La Biblia dice: “Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús”. Si buscamos a Dios, Él no nos defraudará. Siempre cumple sus promesas. La visión de Dios es que nos unamos a Él en la obra de su reino, dándoles gracias por su provisión, y listos para disfrutar con Él para siempre en la comunión de los Santos, ahora y en la vida venidera.

Una disciplina regular de nutrición espiritual es extremadamente importante parta el crecimiento cristiano. La lectura de la biblia, la oración, la comunión con otros cristianos y en el ministerio a otros son esenciales para el crecimiento espiritual personal sólido.

La cuestión de fondo es que la escuela dominical es a mejor fuente de preparación espiritual para el creyente que quiere aprender y crecer. Prevé un ambiente para la enseñanza y el aprendizaje, para atender los problemas y necesidades de la gente, y para capacitarlos para ampliar sus relaciones interpersonales.

Lo mejor de todo, es continuo. Programas de discipulado, tales como: Mi experiencia con Dios. El plan maestro y otros similares, han sido experiencias que han cambiado la vida de muchas iglesias y creyentes.

Obvio que pueden ser muy útiles, pero sirven mejor como opciones adicionales para el crecimiento, y no como sustituto del grupo permanente, sistemático, que se reúne alrededor de un maestro interesado con una Biblia abierta en la mano.

El discipulado eficaz requiere experiencia de manos en la masa, y preparación sobre la marcha. Toda persona que ha llegado a ser maestro me ha dicho. “Aprendí más enseñando que lo que aprendí sencillamente al escuchar.

Hay asuntos básicos de comprensión cristiana y preparación para la vida que deben ser parte de todo esfuerzo de discipulado en una iglesia. Estos elementos básicos incluyen: Vivir en relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La naturaleza del pecado, y el llamado de Dios a la salvación. Los elementos básicos de la oración y la devoción privada. Estudio bíblico comprensión de la naturaleza de las Escrituras, organización de la Biblia, y un bosquejo de la historia bíblica.

La responsabilidad del creyente como miembro del cuerpo de Cristo. Principios de mayordomía cristiana. Principios cristianos de moralidad y ética personal. Historia del cristianismo, incluyendo los episodios negativos tanto como los positivos. Como hablar de la fe cristiana. Como descubrir y hacer la voluntad de Dios.

Dios los bendiga ricamente