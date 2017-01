García Guerrero: “De que se va se va”

Por: Carlos Cortez García El Día Sabado 14 de Enero del 2017 a las 16:48

La noche de este jueves, se realizó en la COMAPA de Reynosa, la primera Sesión del Consejo de Administración del organismo operador del agua, en el cual se instaló dicho Consejo, sólo que con más de tres meses de retraso, pero, bueno, nunca es tarde cuando el bien llega.

Y señalo lo anterior, porque tener un encargado de despacho, limita las funciones para operar, o se corre el riesgo que esa misma circunstancia obligue al encargado a tomar decisiones que puedan caer en actos de ilegalidad.

Por eso, como ciudadano, festejo que se haya instalado el Consejo de Administración de la COMAPA de Reynosa, aunque veo también que el actual Encargado del Despacho, Juan García Guerrero, no se mantendrá en el cargo por mucho tiempo, debido a varias situaciones, pero la más importante, es que no cumple con lo que ordena el artículo 21, Fracción I, del Estatuto del Organismo, el cual ordena, textualmente, lo siguiente:

“ARTICULO 21.-Para ser Gerente General de un Organismo Operador se requiere:

I.-Contar con cédula profesional relacionada con la función y contar con experiencia técnica y administrativa comprobadas de por lo menos cinco años en materia de agua;

II.-Tener residencia mínima de tres años en el Estado;

III.-No haber sido condenado por delito intencional; y

IV.-Una vez nombrado, no prestar sus servicios profesionales en la administración pública en cualquiera de los tres órdenes, a excepción de las actividades de carácter docente, ni desempeñar actividades privadas en donde exista conflicto de intereses.”http://www.comapareynosa.gob.mx/resources/other/reglamentos/EstatutoOrganicoDeCOMAPAReynosa.pdf

El jueves pasado por la tarde se realizó con carácter de privada la primera Sesión de Consejo de la COMAPA de Reynosa y como Secretaria General del Consejo de Administración se nombró a Nohemí Alemán Hernández. Pero no hubo nombramiento del Gerente General ni de los otros puestos directivos. Así lo informó el Diputado Local Jesús María Moreno Ibarra “Chuma”, quien anunció que, será hasta la próxima Sesión del Consejo de Administración, la cual, tentativamente, se realizará la siguiente semana, cuando se defina el nombre de quien será el Gerente General del organismo. Por lo pronto, la COMAPA Reynosa sigue legalmente en el limbo, siendo dirigida por un simple “Encargado de Despacho”, con poderes limitados para realizar las tareas que se deben hacer al interior del organismo con urgencia.

Por lo pronto, Chuma, el Diputado Moreno Ibarra, dijo desconocer si García Guerrero, reúne o no el perfil para asumir a la gerencia de COMAPA, porque “hasta el momento, no se ha hecho público su currículum y sería bueno que lo hiciera lo más pronto posible, para conocer si está preparado o no para ser titular del organismo operador del agua en Reynosa.

Aunque lo más seguro es que no lo esté. El Gerente, de acuerdo con la Ley, debe tener un perfil profesional de ingeniero hidráulico, lo que Juan García Guerrero no cumple, primero, y después, debe comprobar experiencia mínima de cinco años en puesto similar, con experiencia administrativa y TECNICA, lo que evidentemente Juan tampoco lo tiene.

Por ello, es más que claro que a partir del primero de Octubre y a la fecha, la COMAPA de Reynosa, ha venido operando de manera irregular, lo que debe terminarse a la brevedad para ofrecer los servicios con la calidad que la Ciudad y los Usuarios se merecen. Y si la COMAPA busca salir de sus inconmensurables problemas financieros, no es a través de una criminal estrategia recaudatoria.

Por cierto, hasta ahora nadie ha respondido cuánto costó a la COMAPA de Reynosa la contratación de Memito Millonario, este personaje regiomontano que aparece en el spot promocional de la campaña del organismo operador del agua en Reynosa, producción por cierto malísima en donde el susodicho Memito está pagando su recibo en una computadora apagada. ¡Pero que descuido de producción! La sociedad, reitero, tiene derecho a saber cuánto cobró Memito Millonario por aparecer en este anuncio y quien lo autorizó, porque Juan García Guerrero no tiene la capacidad legal para autorizar y aprobar la contratación de este personaje.

Finalmente, son cada vez más en los mentideros políticos de Reynosa y Tamaulipas, las voces que, con respecto al futuro de Juan García Guerrero aseguran que, “de que se va se va”. ¿Será?

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @carlos_cortesg.