Comercios de Altamira los más afectados por robos

Altamira, Tamaulipas.- El delito de mayor frecuencia que se registra en Altamira es el robo al sector comercial, señaló el coordinador de la Policía Estatal en el sur del Estado, Alejandro Beaven.

Detalló que la incidencia contra comercios de la localidad, es aún mayor a los robos contra personas y en casas habitación.



"He tenido la verdad muy pocos reportes, ahora pues la gente no este denunciando, lo que si tengo es robo a comercio, lo que sigue siendo ahí un foco rojo", manifestó.



Y agregó que “lo que es asalto a gente o transeúnte casi no tengo reporte, tampoco a robo a casa habitación, muy poquito".



Explicó que se ha estado trabajando para que la ciudadanía se atreva a denunciar los hechos delictivos, a fin de que ellos (policías) puedan actuar.



Alejandro Beaven dijo que es de vital importancia que las víctimas y testigos ayuden con sus reportes, y con eso poder darle seguimiento a los reportes.