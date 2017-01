Reportan déficit económico en Hospital General de Matamoros

Existe faltante de medicamentos, material de curación y otros insumos que se requieren, para atender a la población que llega en busca de una atención médica, dijo la líder sindical, Maribel González Arredon

Sabado 14 de Enero del 2017

Matamoros, Tamaulipas.- La secretaria general de la sección 51 de los trabajadores al servicio de la Salud del Estado, Maribel González Arredondo, confirmó que se tienen una serie de problemas económicos hacia el interior del Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”.



Señaló que hay falta de insumos para poder desempeñar el trabajo que corresponde en un nosocomio como estos, lo cual resulta desesperante para los pacientes.



“Gracias a la capacidad y disposición de los trabajadores de este Hospital, es que se está sacando adelante cada día, la atención a la comunidad que así lo demanda”, dijo.



Comentó que existe faltante de medicamentos, material de curación y otros insumos que se requieren, para atender a la población que llega en busca de una atención médica.



Resaltó que es una realidad lo que está sucediendo en este Hospital, pero también aclaró que no es privativo de Matamoros, sino que es un problema a nivel estatal en todos los nosocomios, existiendo un déficit en los insumos.



Comentó que uno de los tantos ejemplos es el área de rayos X, en donde no existen placas como para ofrecer este servicio, medicamentos y otros productos son dispensables para la operación de un Hospital.



“Sí es grave la situación que se está viviendo en estos momentos hacia el interior de este Hospital, no podemos negarlo, estamos pasando por una situación donde el recurso económico es el factor que determina la situación que se está viviendo”, concluyó.