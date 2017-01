Como te veo me vi

Por: Ana Luisa García El Día Viernes 13 de Enero del 2017 a las 22:22

Los primeros 100 días de Magda

Generación sándwich puntal del PRI

1.- La suerte estaba echada para Miguel Salman Álvarez como Auditor Superior del Estado de Tamaulipas como ocurre cada seis años al inicio de una nueva administración estatal, no tenía por qué ser diferente. Tampoco debió de haber los exabruptos que lanzó el 28 de noviembre el diputado del PAN Joaquín Hernández Correa vanagloriándose de que se le había “pedido la renuncia” al auditor poniendo en entredicho su desempeño, porque eso obligaba a la Junta de Coordinación Política a explicar las razones.

El teoría, la ley protege el ejercicio del Auditor Superior del Estado y obliga al Poder Legislativo a conservar al titular durante ocho años en el puesto, mismo que sólo puede ser “despedido” por causas se suma gravedad o bien por enfermedad y también exige una clara explicación en este último caso.

En la normatividad no está contemplada las causas personales o renuncias voluntarias, por eso para no contravenir las reglas Salman solicitó “la conclusión anticipada de su encargo” y lo hizo ante la Oficialía de Partes del Legislativo, de tal manera que no hubiera duda, en el sentido de que le pidieron la renuncia, porque entonces tendría la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado explicar los “por qués” a los que hizo alusión el veterinario presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, de nombre Joaquín Hernández Correa.

Sin embargo se entiende el “Derecho consuetudinario” del Ejecutivo a tener su propio colaborador, el de sus confianzas. Eso ha ocurrido en todos los tiempos y este no es la excepción, son los mismos vicios de un sistema corroído por viejas complicidades. También es comprensible la difícil situación del Auditor Superior en turno cuando llega un nuevo patrón, así sea del mismo partido, que no es este el caso.

Por otra parte habrá que ver ahora, que tanto se respeta la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para Tamaulipas en lo concerniente a los lineamientos establecidos, los cuales debe cumplir a cabalidad el relevo de Salman, y a los que debe sujetarse la propuesta de la Junta de Coordinación Política. Será tema en los próximos días.

La moraleja en este episodio es que “Cómo te veo me vi, y como me ves te verás”, los protagonistas: ayer Gerardo Robles Riestra, hoy Miguel Salman Álvarez y mañana el que está por venir.

2.- Magdalena Peraza Guerra rindió su informe de los primeros 100 días de su administración municipal, lo hizo proporcionando datos duros con inversiones precisas. No presumió con sombrero ajeno y las obras ejecutadas por el Gobierno del licenciado Francisco Cabeza de Vaca las refirió para dar a conocer su avance y reconocer el apoyo del Jefe del Ejecutivo a los tampiqueños, mismas a las que ha dado seguimiento y se congratuló de que se ejecutan dentro de los tiempos programados, es el caso de los mercados que en marzo estarán concluidos.

De esa evaluación destaca la adquisición de 12 camiones recolectores de basura y 14 contenedores; asimismo el ejercicio de 16 millones 467 mil 960 pesos aplicados a la rehabilitación del alumbrado público en diferentes puntos de la ciudad; 50 obras de pavimentación, ocho de ellas de concreto hidráulico y 42 de re-encarpetado asfaltico que representan una inversión de 24 millones 434 mil pesos en beneficio de 103 cuadras.

Dio a conocer muchos otros actos relevantes, que reflejaron la aprobación ciudadana. La gente que acudió al evento donde se proyectó un video testimonial, manifestó su aprobación a la gestión de la maestra Magda que sigue acrecentando popularidad por su gestión con resultados que están a la vista.

La maestra está aplicando un recorte más en gasto corriente y salarios con el propósito de enfrentar los efectos que tendrá el gasolinazo en el renglón de combustibles con el que operan las unidades de mantenimiento y recolección de basura. Habrá que apretarse más el cinturón, pero sin detrimento de los servicios públicos, ni de las obras programadas ha confirmado.

3.- Como era de esperarse el Grupo Azul de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano puso en marcha su operativo anti-rectoría, bajo el estilo golpista que rigió en las postrimeras del siglo pasado y primeros años del Siglo XXI cuando se puso en marcha la operación anti-porrismo.

Los actores intelectuales ya no pertenecen a la institución ni como directivos, docentes o estudiantes, pero manipulan el movimiento en perjuicio de la actividad académica del plantel al impedir las labores de la nueva dirección.

4.- La presencia en esta capital del dirigente nacional de la Red Jóvenes por México (RJxM), Pablo Angulo Briceño, vino a suministrar una dosis de motivación a la juventud priista tamaulipeca. A ese grupo de Jóvenes que será fundamental en la vida del instituto Tricolor, porque se trata de una generación que no contará con la fortaleza de un gobierno estatal emanado de su partido y que tendrá que sobrevivir con fe en su partido durante seis años de “vacas flacas”.

Originario de Campeche, Pablo Angulo hace honor a sus orígenes “campechanos”, franco, abierto al diálogo y con un discurso bien dominado para mantener el interés de sus correligionarios e incitarlos a trabajar duro en el importante papel de “generación sándwich” que será enlace entre el ayer y el mañana, entre la derrota y un nuevo horizonte que será tan promisorio como les permita sus capacidades de trabajo, constancia y entusiasmo.

Palabras más, palabras menos fue el diálogo de Angulo Briseño con el priismo juvenil, siempre acompañado por la presidenta del Comité Directivo Estatal, Aída Zulema Flores Peña y la dirigente estatal de la RJxTamaulipas, Mayra Benavides Villafranca.