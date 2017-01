Buscan recursos para deportaciones

Por: Alma Niger El Día Viernes 13 de Enero del 2017 a las 22:16

La diputada federal Yahleel Abdala Carmona, aseguró que el gobierno federal ya autorizó mil 300 millones de pesos como presupuesto para la emergencia que se espera en los próximos meses en la zona fronteriza, ante la repatriación de migrantes que se espera por parte del gobierno de Estados Unidos una vez que asuma el poder Donald Trump. Yahleel hizo notar que dichos recursos no son suficientes ante el problemón que se avecina, pero algo es algo, a la vez que indicó que habrán de solicitar más dinero, sobre todo para llevar a cabo obras de infraestructura, toda vez que se espera que muchos migrantes se queden en la frontera, en lugar de irse a sus lugares de origen, y eso generará problemas de las autoridades de los municipios fronterizos, quienes deberán brindarles los debidos servicios, y por ello se requiere construir albergues, hospitales, escuelas y demás proyectos. Aquí la pregunta es ¿cuánto le va a tocar a los municipios de Tamaulipas, y en concreto cuanto para Nuevo Laredo?, tomando en cuenta que por esta ciudad cruzará (y por ende se quedará) la mayor cantidad de migrantes a ser repatriados.

LA BRONCA DE LOS CUBANOS

Y como si no hubiera muchas broncas para las ciudades fronterizas, y principalmente para Nuevo Laredo, ahora se afronta también el problemón de los cubanos que ya no pueden cruzar libremente a Estados Unidos, como era antes, por lo que muchos de ellos se van a quedar en esta zona. Y es que para quienes no lo saben esta semana el gobierno americano decidió ya no permitir la entrada libre a los cubanos, toda vez que ya son muchos los que están allá, sino que ahora será selectivo el ingreso, de acuerdo a sus capacidades y como convengan a los intereses de los gringos. Ya se les puso un freno, y a muchos ya los están regresando por lo que se están quedando en la ciudad y conforme vayan llegando más se va a generar otra bronca. Aquí cabe considerar que algunos cubanos salieron desde hace tiempo de su país, pero se estancaron en México mientras conseguían el permiso o dinero para continuar su camino, y pues como quiera van a llegar a la frontera, a ver si los dejan pasar, pero si no es así, se quedarán, y eh ahí el problema.

PAGAN LANA DEL PROGRAMA “HUERTOS FAMILIARES”

Para beneplácito de las mil 60 familias que integraron en Nuevo Laredo el programa “Huertos Familiares”, este viernes finalmente se les pagó el monto pactado por el servicio prestado, que en este caso vinieron a ser 3 mil 456 pesos. Y es que ya había raza que pensaba que no les iban a pagar, toda vez que les avisaron desde inicios de diciembre que ya mero venía el pago, y luego a mediados de diciembre, y luego a finales, y total que se fue el año y nada, y ya algunos aguacates hasta guacamole se habían hecho, pero gracias a las intervenciones de los diputados federales, principalmente del coordinador de legisladores priístas en Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas, y sobre todo de Yahleel Abdala Carmona, de Nuevo Laredo, se logró sacar el recurso y este viernes se entregó la lana, la “marmaja”, el “biyuyo”, que a decir verdad en estos tiempos de crisis les cayó muy bien a los agraciados.

BUENA RELACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS

Y una de las cosas que hay que destacar de este evento fue la coordinación, y sobre todo buena relación, que hay entre las autoridades federales y municipales. Porque si bien es cierto que este es un programa federal, se tomó en cuenta al Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien a su vez reconoció el trabajo de los legisladores federales en apoyo de las familias neolaredenses, a la vez que resaltó el mensaje que ha recibido del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de trabajar coordinados con las autoridades federales y no andar en pleitos vanales, pues a fin de cuentas los beneficios son para los ciudadanos. Así pues fue gratificante ver a Enrique Rivas al lado de Yahleel Abdala, quienes se aprecian mucho, además de Edgar Melhem y la delegada federal de la Sedesol en Tamaulipas, María de Lourdes Flores Montemayor. Pero sobre todo ver contenta a la gente que recibió su apoyo.

SEGUIRÁN LOS APOYOS SOCIALES

Por cierto que la delegada federal de la Sedesol en Tamaulipas dijo en entrevista que las familias beneficiadas con los diferentes programas federales deben estar tranquilas, toda vez que no habrá recortes en los presupuestos programas para dichos programas. Dijo que quienes ya están enlistas seguirán recibiendo los apoyos en lo que resta del año, esto pese a la crisis por la que atraviesa el gobierno federal. Pues que bueno que así sea porque de por sí las familias de bajos recursos se han visto afectadas con el alza a la gasolina y los incrementos derivados a su vez por dicha situación, como para que se vayan a recortar los escasos recursos que reciben.

LA SALCHICHA

Patricia tiene 42 años y nunca se ha casado. Trabaja para sus padres de manera incansable. La madre decide, un poco por pagarle sus esfuerzos, hacerle una limpieza bien a fondo a su casa. Cuando Patricia llega en la noche a su casa, todo resplandece. La madre le comenta: “Hija mía, limpiando tu cuarto encontré en tu ropero una salchicha enorme y me sorprendió mucho, porque tú eres muy limpia”.

La hija, todo rubor, le confiesa: “Madre, esa salchicha ha sido mi esposo por los últimos tres días”.

Sin inmutarse, la madre aclara: “Bueno, hija, considérate viuda, PORQUE TU PADRE SE LA COMIÓ”.

LOS FORD

Manolo le dice a Venancio: “¡Qué grande este Henry Ford: amasó fortunas vendiendo autos!”

Su amigo le contesta: “Más grande fue su hermano Roque, QUE SE HIZO RICO VENDIENDO QUESOS”.

EL PIE

Pepito ve a su anciana vecina caminar por la calle y exclama: “¡Ah, pero usted tiene dos pies, doña Rufina!”

“¡Claro que sí, Pepito! ¿Y a qué viene esta observación?”

“Es que mi papá me dijo que usted tenía un pie en el otro mundo”.

HUMOR NEGRO

Un negro feo (hola Niger, ¿cómo estás? jejeje) está con su novia y con el padre de ella viendo televisión. En eso el padre de la muchacha se queda dormido y ella le dice: “¡Arriba mi negro! Aprovecha y haz lo que más te gusta hacer!”

Y entonces el negro se levanta, le roba al viejo la cartera, el reloj y hasta los cigarros ¡Y SE ECHA A CORRER!

PRECISIÓN

En la visita guiada al museo de historia natural, el guía se dirige a los visitantes: “Aquí se encuentra el esqueleto de un Tiranosaurio Rex, el cual tiene, aproximadamente, 65 millones de años y 15 días”.

Sorprendido, uno de los visitantes le cuestiona:

“¿Cómo es que usted sabe la edad con tanta precisión?”

“Mire, desde hace 15 días que trabajo aquí, y desde entonces la osamenta tenía 65 millones de años”.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com