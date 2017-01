Sin acuerdos gasolineros de Matamoros con autoridades hacendarias

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Viernes 13 de Enero del 2017 a las 19:18

Matamoros, Tamaulipas.- Las primeras reuniones entre empresarios gasolineros, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la ciudad de México concluyeron sin acuerdos, por lo que la gasolina en Matamoros sigue vendiéndose en los 15 pesos con 80 centavos en su presentación más económica.

Ramiro González Ramírez, empresario del sector, señaló que será hasta la próxima semana cuando se reanuden los diálogos, pero desgraciadamente hay situaciones que no son aceptadas por los empresarios.



“Por ejemplo, una de las propuestas que tenemos por parte de Pemex es que nos ampliarán los días de crédito de 7 a 14, para poder recibir las devoluciones del SAT, lo que estaría originando que no hubiera mayor afectación en este sentido”, dijo.



“Pero nosotros no queremos más días de créditos, queremos soluciones inmediatas y que en realidad el SAT cumpla con la disposición, de regresar lo más pronto posible los recursos a los empresarios para poder vender en los 12 pesos con 89 centavos”, comentó.



Destacó que en tanto la próxima semana se volverá a sostener una reunión en este sentido, buscando los mejores esquemas para poder llegar a un acuerdo, y poder tener costos más accesibles.



Manifestó que en estas reuniones también han participado los diputados federales de Tamaulipas, quienes ya se encuentran dentro de estas negociaciones, en busca de obtener un resultado positivo.



Puntualizó que en tanto en Matamoros se seguirá vendiendo el litro de gasolina caro, esto hasta no llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, lo cual pudiera ser hasta la próxima semana.