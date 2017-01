Aumentarán precio de tortilla en Altamira

A pesar de que el la Profeco manifestó que dicho aumento es injustificado, ya que carece de autoridad legal para frenar el incremento, dijo el líder de los tortilleros, Manuel Santillán

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Sabado 14 de Enero del 2017 a las 09:00

El precio del kilo de tortilla oscilará entre los 16 y 17 pesos en Altamira a partir del 25 de enero

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- El precio del kilo de tortilla oscilará entre los 16 y 17 pesos en Altamira a partir del 25 de enero, a pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) manifestó que dicho aumento es injustificado.

El representante legal de la Federación de Tortilleros Molineros, Manuel Santillán Martínez, puntualizó que la Profeco carece de autoridad legal para frenar el incremento del precio del alimento.



“Mira el costo de producción es de 12.34, para 14 cuanta es la ganancia que te queda y aparte si le sumas que tienes que pagar empleados, la Profeco no puede decir que no aumenta solo por decirlo", expresó.



Recordó que el incremento al precio de la tortilla viene como consecuencia por el alza del agua, luz, gas, situación que merma la ganancia para los tortilleros, por lo que el precio de la tortilla pasaría de 14 pesos a 17 pesos.



"No vamos a ir en contra de ninguna disposición, de ninguna autoridad, pero si vamos a ejercer las medidas necesarias, esto no puede ser de manera arbitraria, no vamos a actuar de manera o en contra de la ley”, precisó.



Santillán Martínez agregó, “pero sí vamos a hacer muy enérgicos en que el aumento sea conforme a algo real, al costo de producción y que haya costo de ganancia para los tortilleros”.



Con lo anterior puntualizó que el costo del producto tendrá su aumento que tiene previsto desde inicio de semana, quedando entre los 16 y 17 pesos por kilo.