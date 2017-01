Insisten transportistas de Madero en aumento de 5 pesos

Viernes 13 de Enero del 2017

Insisten los transportistas de Madero en aumento de 5 pesos, informó el propietario de unidades de la ruta Tampico-Playa Norte y Madero-Kehoe, Alfonso Oliva

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Los concesionarios del trasporte urbano de la urbe petrolera insisten en que se les autorice un aumento al pasaje de hasta cinco pesos, informó el propietario de unidades de la ruta Tampico-Playa Norte y Madero-Kehoe, Alfonso Oliva Nava.



Señaló que dicho aumento es importante, ya que de lo contrario no será negocio, además de que les han dicho de manera extraoficial que solo les van a autorizar un peso.



Dijo que con esto, el pasaje pasaría de nueve pesos a diez pesos, por lo que siguen esperando que les autoricen un aumento entre cuatro y cinco pesos, lo que sería idóneo para el transporte público.



"Pero nos dicen que probablemente sea de un peso, no es suficiente pero tampoco queremos que se pueda afectar a los usuarios", añadió.



Recalcó que están conscientes de que al momento de registrarse un incremento considerable, el número de usuarios del transporte público se desplomaría.



"Esperamos que sea algo que nos ayude, estamos conscientes de las necesidades de los usuarios, pero de tener solo un peso de aumento no se van a poder modernizar las unidades", finalizó.

