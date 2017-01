“Limpia” y caída del grupo azul

Por: Jorge Hiram Hdz El Día Jueves 12 de Enero del 2017 a las 22:26

CAÍDA DEL GRUPO AZUL

Apenas iniciado el 2017 el Rector recibió a Irma Esperanza Ibarra Flores “notificaba” que su consejo técnico azul la había nombrado directora interina.

De hecho hasta las chapas de la dirección de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) habían sido cambiadas para que Myrna Maribel Medrano Vargas no ingresara, pues era la siguiente en poder ser nombrada como interina, a quien se había dado el nombramiento de director interino no lo quiso asumir desde diciembre de 2016 por ser afín a los intereses de Gonzalo Hernández Flores -ex de Servicios Escolares- y José Amparo Vargas Martínez -ex director de Trabajo Social- y por supuesto de su esposa Irma -ex directora interina-. Con ello se dieron tiempo de dar el nombramiento espurio y al vapor a la integrante del ex grupo azul.

Finalmente, la caída del grupo azul, se dio. Pedían la renuncia del Rector, pedían la intervención del Gobernador, pedían que Gonzalo Hernández Flores fuera el nuevo Rector.

Pasados 11 días del 2017, la “limpia” en la UAT se concreta y se da un espaldarazo total y unánime al Rector de la UAT por parte de los integrantes de la Asamblea Universitaria integrada por los directores y representantes de maestros y alumnos de las facultades, unidades académicas y escuelas de las zonas norte, centro y sur de la UAT.

Así la Asamblea con las llaves de su respaldo abre la puerta a la maestra Myrna Maribel Medrano Vargas como encargada de despacho de la Dirección de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano a partir del 12 de enero.

Pues la Asamblea desconoció al Consejo Técnico del ex grupo azul y declaro nulos todos sus actos incluido el nombramiento de Directora Interina de Irma Esperanza Ibarra Flores y acordaron no dejar impunes los actos cometidos en el plantel por las personas involucradas en acciones que atentan contra la legalidad y la propia legislación universitaria. Repudiando prácticas que buscan legitimar a grupos que no representan a la casa de estudios ni a los universitarios y que, por el contrario, utilizan a la Universidad para satisfacer intereses personales, entorpeciendo la buena marcha y el trabajo para llevar a la UAT a mejores niveles de excelencia, bajo la conducción del Rector Enrique Etienne Pérez del Río, con los valores de la Verdad, Belleza y Probidad.

Dieron su respaldo a las decisiones de la Asamblea los líderes sindicales Luis Gerardo Galván Velasco -académicos- y Verónica Trejo Zúñiga -trabajadores-.

En la sesión con carácter de extraordinaria, que presidió el Rector Enrique Etienne Pérez del Río en el Teatro Universitario del Edificio de Rectoría, se definió una comisión especial integrada por tres Directores y tres Alumnos de Facultades y Unidades Académicas del Campus Victoria, para auxiliar y supervisar los acuerdos de la Asamblea: un nuevo Consejo Técnico de la UATSCDH, nombramiento de titulares del área académica, administrativa y técnica de la encargada del despacho.

LA NOMENCLATURA

ENRIQUE RECIBIRA A CONAGO CONVOCADA POR CABEZA

Quien diga que no está preocupado en gran parte de México, por las decisiones que tomara como Presidente Donald Trump, miente.

Si nada más con volver a cantar que si construirá el muro fronterizo y que se lo cobrará a México, disparo el dólar a más de 22 pesos.

Y le saco lo “patriota” a Enrique Peña Nieto que ya agarro de berrinche decir que México no pagara. Mientras Luis Videgaray pasó de la sartén hacendaria de los gasolinazos al fuego verbal de Trump que lo dejara chamuscado.

Por eso el alcalde de Nuevo Laredo Enrique Rivas Cuellar anuncia que el lunes 16 de enero se reunirá la CONAGO con gobernadores fronterizos convocada por el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca al menos se espera la presencia de 6 gobernadores incluyendo 2 del centro., el tema migratorio será el eje, ante las deportaciones masivas que se espera inicie Trump una vez que tome las riendas del poder.

“Estamos trabajando en cómo vamos a prepararnos con la posibilidad de las repatriaciones masivas, con albergues, con alojamiento, con alimentación, con medicamento, con cobijas, con transportación y lo que va a representar en el impacto presupuestal para el traslado de estos connacionales que no se pueden quedar varados en esta frontera.

El Gobernador está haciendo hincapié con la Federación para buscar recursos adicionales y poder tener un programa de contingencia estilo DN-3, para poder amortiguar este fenómeno migratorio que va a tener un impacto para las ciudades fronterizas y Nuevo Laredo no es la excepción”: Enrique Rivas.

SUPERVISA ÓSCAR SERVICIOS PÚBLICOS

¿Estudiara el ayuntamiento el quitar los parquímetros de manos particulares? La moneda está en el aire.

Por lo pronto el alcalde Victoria Oscar Almaraz Smer acordó poner un centro de acopio de pinos navideños hasta el 6 de febrero en la calle 8 esquina con Coahuila.

Y sigue con sus recorridos de supervisión de los servicios públicos en la ciudad, limpieza en boulevares y recuperación de espacios públicos.

Pero sin duda algo que se espera por parte de los victorenses es el programa de obra pública 2017 que defina que calles serán repavimentadas o pavimentadas, sin dejar de lado el bacheo que desde el último trimestre del 2016 se intensifico.

OTRA CAÍDA

En redes sociales, y en todos lados se acabaron a Roberto Salinas con el choque-huida que escenifico en la que se presume andaba alcoholizado. Sin duda un ariete para los nuevos funcionarios estatales que ahora casi, casi, deberán traer un aura de santos o ángeles. Para no verse expuestos a ser renunciados.

jorhihem@prodigy.net.mx