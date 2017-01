Vaya cariño al presidente

Por: Daniel Romero El Día Jueves 12 de Enero del 2017 a las 17:47

Sangre y gasolina eso es lo que ha permeado en el inicio del presente año, bueno, y algo de frío.

Sin lugar a dudas enero del 2017 va ser un mes que nadie va a querer recordar por tanta tragedias ocurridas.

Y como las acciones antisociales no descansan, también en Suelo Matamorense hubo fuegos artificiales, desquicio del tráfico vehicular y otras linduras.

Y eso no tiene para cuando acabar en Tamaulipas.

VAYA RESPIRO que se tomaron los miembros de la Cámara de la Industrial de la Construcción y Asociación de Constructores, cuando el Presidente Municipal de Suelo Neolaredense ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, les anunció que pese a los incrementos de la gasolina y otros movimientos financieros, no se reducirá la inversión en obra pública en el presente año.

Dijo Enrique: “Reiteré mi compromiso de que no va a haber modificación o reducción en el plan de obra pública y también otra de las situaciones que he dejado claro, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, estaremos endeudando al Municipio para justificar los incrementos a los que estamos siendo sujetos por parte de los combustibles”.

El Alcalde tuvo esta productiva encerrona con los constructores en donde aprovechó para ofrecer un panorama general sobre la aplicación de impuestos en la producción del combustible y la afectación en la economía, sin embargo, en el Gobierno Municipal sólo se hará ajuste en el gasto corriente.

Así que a dormir tranquilos, no pasa nada.

SE QUEDA uno de aquellas, como dicen los jóvenes del norte que ahora radican del otro lado del río “Bravo”, al ver el aprecio y cariño que le tienen los Riobravense a su Presidente Municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.

No les miento si les digo que tardó más de una hora en recorrer unos treinta metros, de la entrada del Gimnasio hasta el foro, este miércoles que encabezó el evento de Entrega de Apoyos Económicos Federales en donde también estuvo presente el paisano diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS y la Delegada de Sedesol MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR.

Los tres tuvieron un dialogo con sustancia en el Palacio Municipal previo el evento en Gimnasio de la Unidad Deportiva “las Liebres”, en donde Juan Diego aprovechó para solicitarle a Edgar y María de Lourdes, que no se olviden de Río Bravo y que los apoyos no dejen de fluir, que no sea de vez en cuando sino de manera permanente.

Ya en las instalaciones deportivas Juan Diego, no se cansó de repartir muestras de afecto: Besos y abrazos, y por supuesto todo mundo queriendo tomarse la foto del recuerdo.

También llegó la diputada local COPITZY HERNÁNDEZ GARCÍA, que por su lado también se dejaba querer por el pueblo.

La Delegada Federal de Sedesol se trajo a todo su equipo de trabajo.

No les miento si les digo que tardaron más en saludar, abrazar y besar que lo que duró la entrega de los apoyos económicos.

Edgar por la mañana estuvo en Valle Hermoso haciendo la misma faena al lado del Alcalde DANIEL TORRES.

Y este jueves amanece repartiendo sonrisas besos y abrazo en Suelo Neolaredense en donde manda galleta ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

LA Tarde-noche del miércoles el Presidente Municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, presentó el Informe de sus Primeros Cien Días de Gobierno.

FRANCISCO GALVÁN GARZA, llegó con la representación del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

También aterrizó el Presidente del Congreso del Estado, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.

El evento se denominó “Heroica al 100”, en referencia a los Primeros Cien Días de Gobierno.

Francisco reiteró el apoyo incondicional para Matamoros por parte del Mandatario Tamaulipeco.

“Chuchín”, planteó los nuevos retos de su administración para los próximos Cien Días, aplicando medidas de ahorro para llevar más programas sociales y asistenciales a la población vulnerable, la mejora continua de los servicios públicos a la comunidad y anunció su doble compromiso de mejorar la imagen urbana, realizar obras de equipamiento e infraestructura, para darle orden a las vialidades.

TERMINAMOS PERO VOLVEREMOS…D…M…

Correo electrónicos:barre283@hotmail.com y barre283@yahoo.com