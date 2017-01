Técnico Zidane considera merecida clasificación del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, EL francés Zinedine Zidane, consideró que pese a que el juego de vuelta se le complicó, su equipo fue merecido vencedor en la eliminatoria contra el Sevilla dentro de la Copa del Rey

Sevilla, Esp.,(Notimex).- El entrenador del Real Madrid, EL francés Zinedine Zidane, consideró que pese a que el juego de vuelta se le complicó, su equipo fue merecido vencedor en la eliminatoria contra el Sevilla dentro de la Copa del Rey.

“Ha sido un partido complicado, muy difícil. Ellos hicieron un gran partido y merecieron más en este encuentro. Después del primer gol nos relajamos un poco y nos marcaron dos goles. Al final, conseguimos el empate. Entre los dos partidos merecimos pasar”, declaró en rueda de prensa.

El estratega de los "merengues" también expresó su inconformidad después de que los aficionados del conjunto "andaluz" insultaran e intentaran agredir al defensa y capitán Sergio Ramos, luego de que marcara el segundo tanto de los "blancos".

“No puedo estar contento y él tampoco. Cuando te insultan no es agradable. No lo podemos evitar. Sergio ha hecho su partido y yo no pienso en estas cosas, que es feo pero no lo podemos evitar", puntualizó.

"Zizou" indicó que espera aprender de los errores y no volver a cometerlos este domingo cuando enfrenten nuevamente al Sevilla, ahora en actividad de la liga española.

“Hemos sufrido muchísimo contra un rival muy bueno que mete mucha velocidad y un público que aprieta. El domingo será otro partido con sufrimiento. Esto pasará siempre contra el Sevilla, que es un rival importante", aseguró.