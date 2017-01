Necesario perfiles académicos al frente de Educación en Tamaulipas

Jueves 12 de Enero del 2017

Necesario perfiles académicos al frente de Educación en Tamaulipas, más que políticos, sostuvo el dirigente de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez, dijo que para mejorar la calidad educativa en Tamaulipas, se requieren al frente perfiles académicos, más que políticos.



“Siempre nos están tachando a los maestros de que baja la calidad por los maestros y no es así, queremos tener gente que dirija la educación en los espacios que les correspondan con el perfil adecuado, para que se genere el modelo que queremos en Tamaulipas”, expuso.



Señaló que más que ir por espacio políticos, que “al final no dan el resultado que debemos de tener”, prefiere apostarle con perfiles educativos, que ayuden a mejorar la calidad de la educación en el Estado e indicó que dentro del magisterio existen excelentes perfiles.



“Aquí tenemos muy buenos perfiles, no necesitamos andar importando gente de fuera de Tamaulipas, en el magisterio tamaulipeco existen perfiles completamente capaces para dirigir la educación en el Estado de Tamaulipas”, precisó.



Dijo que también es necesario que el servicio profesional docente agilice los procesos, “que desde que se valida a un compañero, a través de un examen, se le haga un procedimiento rápido, para que rápido tenga su nombramiento y su sueldo, que no sea burocrático”.



“Si queremos tener una calidad educativa eficiente, también tenemos que buscar las alternativas para que el compañero tenga su nombramiento y salario rápido, porque también tendrá gastos al moverse a su lugar de trabajo”, puntualizó.