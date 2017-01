#Piensa fuera de la silla

Por: Jorge Alonso Infante El Día Miercoles 11 de Enero del 2017 a las 22:16

El día de hoy, mientras trabajaba en armar unos proyectos, decidí tomarme una pausa y por fin me di el gusto de embarcarme en una asignatura que tenía muy pendiente, para mi sorpresa, el gusto se convirtió en deleite, mientras me veía envuelto entre vivencias y consejos, entre positivismo y una lectura por demás fluida y fresca. Hoy por fin me sumergí en el mundo de Raúl Gabino Quilantán, al leer el libro, “Piensa Fuera de la Silla” los secretos para reconstruir tu vida. Puedo sinceramente decir que me identifique plenamente con él, que me dio un enorme gusto saber que existen Tamaulipecos que no se conforman, que se atreven a soñar y que plasman sus sueños para compartirlos con los demás.

En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y con el ánimo social que existe actualmente, recomendaría altamente que dicho texto fuera algo que todos pusieran en sus listas de pendientes por hacer y en este caso, para todos aquellos que como su servidor guardan un especial gusto por la lectura, pues recomiendo darse un espacio para absorber esta interesante filosofía de vida. Les aseguro que no solo se van a identificar con ella sino terminaran reflexionando positivamente al momento de culminarla. El Lic. Quilantán enumera los factores cotidianos y emocionales a los cuales nos apegamos muchas veces, los mismos que son responsables por la falta de complacencia espiritual y que a su vez nos minan negativamente. Compartiendo pasajes de su vida, explica el cómo podemos superar nuestros complejos y todo aquello que frena nuestro pleno desarrollo. Pero mejor que dilucidarlo, comparto parte de este esplendido texto:

“Es difícil hacer tus planes realidad. Y más difícil si tienes la programación equivocada; tienes una vida. ¡Hey! Te lo repito; TIENES UNA SOLA VIDA. No tires tus planes sin siquiera intentarlo, no te quejes del mundo si ni siquiera has buscado conquistarlo. Ve por lo grande, ve por lo importante, ve por lo que te corresponde. La vida es más que comprar un Smartphone, la vida es más que un juego de futbol en la televisión; no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.

Hoy es el día, sal y haz lo que tengas que hacer…

www.raulgabino.com