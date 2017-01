Hay nuevo titular en la COMAPA

El Día Miercoles 11 de Enero del 2017

Rodolfo González Morales fue designado como nuevo titular de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo. Su nombramiento se dio la tarde de este miércoles en las propias oficinas de la compañía de agua, en reunión del consejo directivo, y donde se dio la renuncia del anterior titular, Don Delfino González Muñoz, quien previamente dio a conocer un informe sobre su gestión, y donde sin duda destaca el hecho de que se tuvo un gasto de 929 millones, en tanto que los ingresos fueron de 1 mil 101 millones de pesos, con lo que se logró un superávit de un 182 por ciento en tres años. Tras esto se designó a Rodolfo como nuevo titular de la COMAPA. En este sentido cabe señalar que Rodolfo González es hijo de Don Delfino González, por lo que se espera que siga su ejemplo en la cuestión administrativa.

LÍDER INDISCRETO

Mucho se anda comentando en las filas del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cierta indiscreción cometida por el dirigente local de la CTM, Félix Alberto Alemán, en la pasada reunión del sector obrero sostenida el pasado lunes en la sede cetemista. Resulta que se comenta que Félix dijo abiertamente que la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, pretende “tumbar” al actual subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta ciudad fronteriza, para en su lugar poner a Arturo Peña, quien fuera su coordinador de campaña en la elección por la diputación federal. Al parecer a Félix se le salió ese comentario, el hecho es que ya alborotó la gallera y hay ciertos políticos molestos por lo expresado, y evidentemente una de ellas es la propia diputada Abdala. A ver qué pasa.

NUEVO ADMINISTRADOR DEL PUENTE 3

Raúl Trad González es el nuevo administrador del Fideicomiso del Puente Internacional Número Tres. Sustituye en el cargo a Alfredo Espinosa Elizondo, quien estuvo en el mismo por largo tiempo. Y el hecho de que Trad González sea originario de Reynosa, Tamaulipas, ha generado una serie de inconformidades entre la clase política panista local, al considerar que no es justo que se traiga gente de otras ciudades, para los puestos de relevancia, sobre todo cuando se dice que en otros cargos estatales, como la Oficina Fiscal del Estado, también podrían traer de titulares a gente de fuera. Sin embargo en este aspecto hay que considerar, que al menos en lo que respecta al Fideicomiso del Puente Tres hay que considerar que tradicionalmente han estado como titulares gente de otras ciudades. De hecho el propio Alfredo Espinosa era de Monterrey. Así que en ese aspecto no hay mucho que alegar. ¡Ah!, y Noé Sáenz Solís quedó como gerente del mismo Fideicomiso. Buen pelado ese Noé (de la tatema jejeje).

EN PUERTA CONVOCATORIA EN EL PAN

Es cuestión de días para que se emita la convocatoria para la elección interna del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) de Nuevo Laredo. De hecho se espera que se publique este día. Y bueno aunque hay varios alborotados todo hace suponer que Rafael Pedraza Domínguez buscará la reelección en el cargo, y la conseguirá, toda vez que tiene el apoyo de la gran mayoría de los panistas. Sin embargo lógicamente se espera que alguien “le brinque” más que nada queriendo llamar la atención, y en ese aspecto hay quienes dicen que Eliseo Raúl Huerta buscará lanzarse al ruedo. Eliseo ya fue dirigente del partido, en tiempos en que las cosas para el PAN no eran nada fáciles como ahora, en que han sido gracias precisamente al liderazgo ejercido por “Rafa” Pedraza. Igualmente la ex regidora Mariza Zarate Quezada pretende buscar la nominación, pero la verdad no tiene seguidores. Dicen que junta más gente una pelea de hormigas que ella.

ELECCIONES EN SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Se avecinan elecciones al interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, el cual es dirigido por Jorge Montane Pineda, quien por cierto se quiere reelegir en el cargo. Pero hasta donde se tiene conocimiento muchos de los que hace tres años lo apoyaron para que consiguiera el puesto, ahora le andan retirando el respaldo, y entre ellos mismos andan impulsando un nuevo candidato. Y es que hay inconformidad hacia Montane debido a que no ha hecho nada de notarse en beneficio del personal sindicalizado del Ayuntamiento, aparte que ha estado afiliando gente nueva, puros amigos de él, mientras que gente que ya tiene rato esperando entrar al gremio, ni los pela. Se la ha pasado regalando pastelitos a quienes cumplen años y con eso cree que queda bien. Cada vez menos lo quieren, y por lo tanto le están retirando el respaldo. Y quiere reelegirse porque ya le gustó eso de no hacer nada, pues con el pretexto de atender los asuntos del sindicato se la pasa en todas partes, menos en su sitio de trabajo.

REGIDORES JALADORES

Muy activos empezaron los regidores con este inicio de año. Casi todos han estado mostrando un buen trabajo, aunque claro está que algunos han resaltado más que otros. Por ejemplo Silvia Fernández Gallardo Boone ha andado muy activa en colonias como la 150 Aniversario, Blanca Navidad y otras del poniente, apoyando gente. De hecho trae un proyecto muy bueno de alumbrado público para aquel sector. Imelda Sanmiguel Sánchez les organizó festejo de Día de Reyes a vecinos de su sector, mientras que Gerardo Peña Maldonado anda gestionando cobijas para la gente de bajos recursos, ahora con el frío que se avecina. Dorina Lozano Coronado, ya lo hemos dicho, es de las que más actividad presenta y Adriana García Sanmiguel también ha estado haciendo buena labor por el rumbo de la colonia Victoria, al igual que Carmen Lilia Canturosas Villarreal en Villas de Sanmiguel. Ni que decir de Julia Elida Ortega de los Santos, Carlos Bulas Villarreal, Rafael Tawil Rizo, Jesús Valdez Zermeño y Alfredo Guarneros Carranza, que de la misma forma han estado mostrando chamba.

MÁS APOYOS EN SALUD

Por cierto que este miércoles los regidores integrantes de la Comisión de Salud del Cabildo de Nuevo Laredo que preside Alfredo Guarneros Carranza, sostuvieron una importante reunión en la que se anunciaron tres proyectos de salud que van a ser de gran beneficio para la sociedad neolaredense. El primero de ellos, y que de hecho ya lo habíamos anunciado en este espacio, es “Médico en Tu Puerta” que consiste en llevar el servicio médico a domicilio, principalmente a adultos mayores, y el cual ya está en funcionamiento, por lo que quienes deseen el servicio pueden llamar al teléfono 712 6162. El otro programa es “Caravanas de Salud”, que se llevarán a donde se realicen los eventos del Programa de Acción Comunitaria (PAC) y que se pone en marcha a partir del sábado 21 de enero y el otro es un proyecto de exámenes de mastografía a mujeres en las colonias, que se realizará en conjunto con el Sistema DIF Nuevo Laredo. Importantes sin duda alguna estos programas autorizados por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar.

PAPA MILO LE APUESTA AL 2017

La empresa Sport Gym Papa Milo anunció una serie de actividades que tienen programadas para este 2017 y con las que demostrarán ser una empresa con alto sentido de responsabilidad social, buscando siempre promover el deporte y las disciplinas para ser mejores personas. En este sentido la empresa que dirige el buen amigo Pepe Zapata tiene programados más carteles de box, lucha libre, carreras 5K, y10k, caminata 3k, zumba All Star y TRX, además de una nueva disciplina conocida como “entrenamiento funcional”, eso tan solo para los meses de febrero y marzo de este año, ya después se irán dando a conocer más actividades. Lo cierto es que Papa Milo es la única empresa especializada en deporte que le sigue apostando a la inversión justamente en el ámbito deportivo aquí en Nuevo Laredo y eso es de reconocerse. Bien por Pepe Zapata, su hermana Paulina, y demás integrantes de la gran familia Papa Milo.

