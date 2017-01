Preocupa a campesinos de Matamoros falta de lluvias

La preocupación se observa tanto en los agricultores del sector social como en los pequeños propietarios, señaló el campesino del sector social, Mario Lucio

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Miercoles 11 de Enero del 2017 a las 19:09

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas.- La ausencia de lluvias mantiene preocupados a los productores de Matamoros, porque están depositando la semilla sin contar con la humedad suficiente lo que puede perjudicar los cultivos, dijo el campesino del sector social, Mario Lucio Galván.



Expresó que se han estado esperando más tiempo para ver si llueve, pero ya muchos compañeros han decidido empezar a sembrar a pesar de la falta de agua.



Destacó que la preocupación se observa tanto en los agricultores del sector social como en los pequeños propietarios, porque la situación es la misma, pero es más en aquellos que tienen tierras de temporal.



“Desde al año pasado no les ha llovido en la medida que se requiere para las tierras agrícolas, nos cayeron algunas lloviznas en diciembre, pero fueron pocas y no generalizadas y es ahorita cuando son los tiempos de siembra, cuando necesitamos que la tierra tenga la suficiente humedad para que la semilla germine bien y se pueda desarrollar la planta”, dijo.



Manifestó que de todas formas, quienes se han arriesgado a sembrar ya lo están haciendo, aunque con mucho riesgo.



“Hay inquietud porque están arriesgando su dinero, no sabemos si en este mes nos llueva y de no ser así, difícilmente podrán tener una buena cosecha, pero esperamos que las cosas mejoren y nos vaya bien a todos”, concluyó.

