Bajo la lupa tránsitos de Altamira, los cuida un exfederal

A fin de evitar que se sigan cometiendo irregularidades por parte de los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, señaló el jefe de la corporación, Leonardo Blanco

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Miercoles 11 de Enero del 2017 a las 19:06

Los elementos de Tránsito en Altamira están bajo la lupa, luego de que se identificó un acto de corrupción por parte de ocho exagentes que pedían dinero

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- Los elementos de Tránsito en Altamira están bajo la lupa, luego de que se identificó un acto de corrupción por parte de ocho exagentes que pedían dinero a empresas foráneas, informó el jefe de la corporación, Leonardo Blanco Martínez.



Manifestó que el resto del personal está siendo vigilado de manera estricta, para evitar que se continúen cometiendo este tipo de irregularidades.



Dijo que se incorporó a la Subdirección de Tránsito y Vialidad el municipio, un exelemento de la Policía Federal, quien se está encargando de supervisar a los agentes “a raíz de eso de esa situación”.



“La persona que está encargada ahorita directamente del personal es el subdirector, tiene 15 días aproximadamente que llegó es un compañero de la Policía de Caminos, por lo tanto no hay ningún vínculo o compromiso con los oficiales", declaró.



Y añadió, "porque él es el encargado directo del personal, él tiene que supervisar que todo suceda adecuadamente”.



Explicó que se hicieron modificaciones en las boletas de infracción, cambios en los números de folio, por lo que ahora el elemento deberá detallar los motivos por cuales se emitió la multa.



"Las medidas son esas, obviamente las cosas no se van a venir manejando como se estaban manejando”, finalizó Blanco Martínez.



Cabe recordar que ocho exagentes pedían de cuota a transportistas cerca de 400 mil pesos, con la intención de no molestarlos por transitar por el municipio de Altamira.