Rematarán más de 150 tumbas en Ciudad Madero

Debido a que los propietarios han omitido por más de una década los pagos de propiedad, informó el director del área Jurídica en el Ayuntamiento, Roberto Ávalos Flores

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Miercoles 11 de Enero del 2017 a las 19:02

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Más de 150 tumbas serán expropiadas y rematadas por el Ayuntamiento de Madero, debido a que los propietarios han omitido los pagos de propiedad, informó el director del área Jurídica, Roberto Ávalos Flores.

Señaló que no habrá exhumación, pues los restos se quedarán ahí mismo, “estamos en un proceso administrativo de investigación, de toda la gente que no ha cumplido con el pago administrativo de las fosas”.



“Ya en este mes se va pasar a sala de Cabildo, para que el Cabildo autorice la venta y la adquisición de esas fosas para nuevos particulares", manifestó.



Explicó que se trata de "150 fosas en los dos cementerios que tienen cerca de diez años de adeudos, se van a expropiar por la falta del pago, el municipio los absorbe y las vuelve a rematar".



Ávalos Flores puntualizó que “después de cuatro años se vuelven a utilizar, no habrá exhumación ahí se quedan los restos”.