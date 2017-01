Piden aumento de 5 pesos a transporte en sur de Tamaulipas

Habrá incremento en el sur del Estado, es algo irreal pero deben entender que es difícil que no lo autoricen, dijo el presidente de la UNDECO, Armando Castillo

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Miercoles 11 de Enero del 2017 a las 15:45

Un total de 50 líderes del transporte público se reunieron en la zona sur de Tamaulipas, para solicitar el incremento de cinco pesos en la tarifa de transporte, informó el presidente de la Unión de Concesionarios, Armando Castillo

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un total de 50 líderes del transporte público se reunieron en la zona sur de Tamaulipas, para solicitar el incremento de cinco pesos en la tarifa de transporte, informó el presidente de la Unión de Concesionarios (UNDECO), Armando Castillo.

“Habrá incremento al transporte público en el sur del Estado, es algo irreal lo reconozco, pero deben entender que es muy difícil que no lo autoricen”, señaló.



Indicó que se mantuvieron pláticas con el subsecretario del Transporte Público en Tamaulipas, William Knight Corripio en busca de que se les brinde apoyo con el ajuste de las tarifas.



“Entre más rápido mejor, no sabemos si tarda una semana, un mes, seria beneficio que fuera rápido porque nos falta poco para trabajar en números rojos”, expresó.



Dijo que al reunirse con Knight Corripio, se le solicitó dicho incremento, luego que por el alza a los combustibles la situación para el sector de los transportistas es insostenible.



“Todo se nos va a las nubes, el mantenimiento, las refacciones no tienen un parámetro, no hay quien los rige, encontramos refacciones chinas que no nos sirven duran un mes aunque son muy baratas y comprar una refacción de calidad de primer nivel es muy difícil porque son carísima”, añadió.



Reiteró que es una situación muy difícil por la que están pasando, y debido a ello es que piden la comprensión por parte del Gobierno del Estado.



Explicó que aunque solicitaron un incremento de cinco pesos en la tarifa, los 10 mil concesionarios de dicha región aceptarían como mínimo tres pesos de incremento.



“Nos lesiona mucho al transporte público urbano, en el sur hay 10 mil concesionarios, somos el 58 por ciento de todo el transporte del Estado de los 18 mil, entra el de carga, el especial, el funerario, el escolar, son pocos, nosotros somos la inmensa mayoría”, manifestó.



Rechazó que como medida de presión para que se les autorice el incremento vayan a realizar paros del servicio del transporte público o bloqueos, ya que confían en obtener una respuesta favorable de parte del Gobierno Estatal.

