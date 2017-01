Crearán en Tamaulipas la Comisión Estatal de Energía

A fin de afrontar el impacto del gasolinazo, ya que no solo se impulsaría el tema energético, sino otro tipo de proyectos, dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Miercoles 11 de Enero del 2017 a las 12:36

El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció la creación de la Comisión Estatal de Energía.

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció la creación de la Comisión Estatal de Energía.



Manifestó que convertir la Agencia de Energía en Comisión, sería una de las medidas para afrontar el impacto del "gasolinazo", "no solamente para impulsar el tema energético, sino además de ver el tema de las gasolinas, impulsar otro tipo de proyectos”.



Dijo que ya sostuvo reuniones con los encargados de Pemex y con los inversionistas de los proyectos de perforación en aguas profundas en el Golfo de México, "el Gobierno del Estado va a jugar un papel muy importante a través de la Comisión Estatal de Energía".



Aseguró que el Estado mantendrá las condiciones necesarias para que el sector gasolinero de la entidad, mantenga el abasto necesario de los combustibles y que no se vaya a frenar el desarrollo económico de Tamaulipas.



Explicó que los gobernadores del PAN mostraron su postura contra el incremento al combustible y además presentaron opciones al respecto, pues recordó que el 52% de los tamaulipecos viven en la frontera norte del Estado, siendo estás familia las más afectadas.



"Se tendría un efecto doble, toda vez que nuestra competencia real es con Estados Unidos, es por eso que llegamos a un acuerdo con Pemex y Hacienda para tener un costo más bajo en la frontera norte y después esto será acreditado a través de Hacienda", expresó.



Señaló que con estos acuerdos, para ajustar el precio de la gasolina en la región norte, se amortiguara parte del problema, principalmente para evitar una escalada de precios en torno al aumento de la gasolina, y que no se afecte a los que menos tienen.



"Implementaremos acciones de austeridad en muchos sentidos y que esos ahorros que tengamos trasladarlos directamente a programa sociales, apoyos al transporte, entre muchas acciones que daremos a conocer próximamente", precisó.



Cabeza de Vaca puntualizó que vienen inversiones en el tema energético y es ahí en donde se va a compensar los problemas de esta naturaleza, “creando las condiciones para que regrese la inversión y la oportunidades de empleo, que es lo que demanda ciudadanía”.