Se confrontan grupos empresariales de Tampico

Por: Mario Rodríguez El Día Martes 10 de Enero del 2017 a las 22:35

Todavía con la enorme cruda moral y económica que representa el incremento del precio de la gasolina en millones de mexicanos, pareciera como que los diputados y principales actores políticos han dejado solo al presidente Enrique Peña Nieto en la defensa del costo en el hidrocarburo que sigue siendo el tema principal en donde quiera que se hable de ello.

Y es que Peña Nieto ya ha defendido en varias ocasiones el incremento al precio, con su consecuente carestía en otros insumos y productos de la canasta básica que seguramente no tardan en hacerse oficiales como tanto se dice del precio del kilo de tortilla que alcanzaría os 17 pesos y el pasaje urbano local que en el caso de la zona sur, sería de diez pesos.

Es indiscutiblemente un asunto que será frecuente, porque sigue calando hondo en el sentido común de la ciudadanía; hay muchas voces que no se explican cómo se pudo autorizar un incremento tan severo, tomando en cuenta la falta de empleo y la constante carestía en el costo de la vida diaria.

Por eso llama la atención que sólo unas cuantas voces han salido en defensa del presidente de la República, que apaleado a más no poder ya no siente lo duro, sino lo tupido en un país donde la libertad de expresión ha tomado como tribuna principal a las redes sociales, en las que hoy se habla del presidente y colaboradores cercanos como vividores del presupuesto público y otras linduras más.

Pero en el caso de los diputados locales, nadie ha salido a dar la cara, tampoco los legisladores federales y ni siquiera los candidatos perdedores que hace cosa de siete meses perdieron en las urnas al no ser aceptados por los votantes como su mejor opción.

¿Dónde les quedó el amor a la patria?, ¿La solidaridad en las causas justas que duelen a la gente, a la sociedad civil, al ciudadano de a pie? ¿A los estudiantes que concluyen sus carreras sin la menor esperanza de tener un empleo bien remunerado?

Pues no, nadie se aparece simplemente porque el tema es indefendible, no hay argumento convincente que pueda tranquilizar a la ciudadanía que siente que cada vez su economía se ve mermada por una serie de decisiones políticas que al menos en el imaginario colectivo, no tienen razón de ser.

Falta empatía con la gente y por eso es que la crisis de credibilidad de los partidos políticos, es cada vez más evidente.

Y en ese tenor, ¿quiénes serán los valientes que asuman las candidaturas por las diputaciones federales, alcaldías y diputaciones locales?

El panorama a año y medio de que se celebren las elecciones, es desolador, sobre todo en el caso del PRI que no se recupera de la derrota en el ámbito estatal y que todo parece indicar, será una dosis a repetirse en el panorama nacional, comenzando con las elecciones en el Edomex en este 2017.

Y es que terminó el 2016 sin la tan esperada renovación en el comité directivo estatal, lo que retrasa también el cambio de dirigencia en los comités locales, que prácticamente están borrados del mapa.

Total, que nadie sabe ¡y nadie supo!

Mientras tanto, la Maestra Magdalena Peraza Guerra recorrió la zona conocida como Isleta Pérez, que hace varias décadas fue el centro donde estaban establecidas numerosas empresas y que hoy solamente es un sector donde se notan los años de abandono, con calles desoladas pese a la cercanía con la zona centro de Tampico.

La presidenta municipal encabezó un recorrido acompañada de varios funcionarios, así como el área de servicios públicos para rehabilitar y dejar en condiciones decorosas las calles de esa zona, que es parte de un Tampico olvidado por las administraciones municipales pasadas.

Y para concluir...la disputa entre grupos de empresarios de Tampico, Madero y Altamira está a la orden del día en busca de dirigir el Consejo Regional de Desarrollo Económico. Pronto abundaré sobre el tema.

Así las cosas...

Email: mario400@gmail.com

Twitter: @mariordz_h