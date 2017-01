El “levantón” del alcalde de Madero

Por: Ana Luisa García El Día Martes 10 de Enero del 2017 a las 22:16

1.- Frenar el robo de gasolina a los ductos de PEMEX, e inversiones por parte del Gobierno para hacer más eficiente y sustentable el servicio del transporte público, es la propuesta de la Senadora Andrea García García, para contrarrestar los efectos del encarecimiento de los combustibles, así lo expuso ayer a la prensa en esta ciudad capital.

Inmersos en la crisis económica que agobia al país, habría que tomarle la palabra a la senadora y a un grupo de sus homólogos del PAN que estarían dispuestos a renunciar a parte de sus “dietas”, como es el caso de la cuota mensual de gasolina que reciben, e incluso decir “No” al pago de viáticos para visitar los distritos y cubrir otras misiones propias de su envestidura.

Es insuficiente el 10 % de reducción a los sueldos y salarios de los servidores públicos como parte del compromiso firmado en el Plan Nacional (o Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar) de este lunes 9 de enero, así lo consideró la Senadora. “Creo que se puede bajar aún más”.

Lo mismo dijo del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) cuya propuesta de su partido es reducirlo en un 50 %, lo cual se ve viable y permitiría reducir casi dos pesos menos por litro de la gasolina de más alto costo, la que casi llega a los 18 pesos el litro.

La realidad es que si se pusieran en práctica una serie de medidas como las señaladas antes y otras que la voz popular reclama y que Usted y yo conocemos por recurrente (menos dinero a los partidos políticos y menos diputados federales, entre otros), de “poquitos en poquitos” podría nivelarse la balanza y no cargarle tanto la mano al encarecimiento del combustible, que tiene su origen en el alto cobro de impuestos y no en la cadena de producción-distribución-y comercialización.

Definitivamente la Senadora Andrea García tiene razón en lo que se refiere al robo de gasolina, donde es sabido tiene que ver la complicidad de personal de PEMEX y donde no hay resultados de la autoridad para detectar tomas clandestinas, todo en detrimento de las finanzas de la empresa, amén de los riesgos que representan como oportunidad de deflagraciones. Será tan difícil detener este problema, que ni siquiera asomó entre los compromisos del gobierno en su estrategia para fortalecer la economía del país.

Los supuestos compromisos del Plan para el Fortalecimiento Económico no fueron dados a conocer con precisión, son muy generalizados, no presentan metas precisas con fechas, topes de precios que nos faciliten indicadores a lo largo del año para saber si se cumplen o no los puntos acordados. La COPARMEX tiene razón al señalar que son ideas muy generalizadas y sobre todo hay ausencia de participación ciudad.

Y en ese sentido los sociólogos y administradores públicos coinciden en que Política Pública que no es explicada y aceptada por la sociedad está destinada al fracaso. De tal manera que son pocas las probabilidades de éxito en la estrategia nacional protocolizada el lunes en Los Pinos.

2.- Ayer el Presidente del PAN en Tamaulipas, Francisco Elizondo Salazar sostuvo una rueda de prensa para dar a conocer la agenda del partido, principalmente en lo que se refiere a la designación o ratificación de consejeros políticos y en ese marco exhortó a los 43 alcaldes a cerrar filas en favor de todas las acciones llevadas a cabo por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca en torno a ese tema que a todos interesa.

Lo curioso es que a pregunta de los reporteros, dijo no tener conocimiento de algún alcalde que estuviera fuera de esa sintonía. ¡¿Entonces?! Acto seguido alguien le preguntó que si el exhorto tenía que ver con el hecho de que el Presidente Municipal de Madero hubiera abandonado la Mesa de Seguridad de la zona sur, que es un ejercicio de comunicación horizontal en el que no hay jerarquías. La respuesta fue en sentido negativo, de tal manera que no hubo respuesta sobre el origen de esa convocatoria.

Al margen de este capítulo déjeme platicarle que en la mesa de seguridad de la zona sur se escuchan todas las voces sin reclamos, son señalamientos que buscan soluciones y obtener de los errores oportunidades para encontrar respuestas. Además de la sociedad hay presencia del Ejército y la Marina que atienden denuncias surgidas en ese círculo discrecional, donde hay responsables del seguimiento en cada problema, como son secuestros, extorciones, otros.

Hay médicos, arquitectos, abogados, ingenieros, etc. Sin distinción de partidos, ahí se sienta lo mismo Arturo Elizondo exalcalde panista, que la diputada Federal Paloma Guillén, pero como ciudadana, aunque hará lo que le corresponda desde su función lo mismo los militares o marinos.

Toda esta explicación es para tratar de interpretar el “levantón” protagonizado el viernes pasado por el Presidente Municipal de Madero, Andrés Zorrilla, quien está en su derecho de no asistir, bastaba con retirarse, pero lo hizo con afán protagónico y todo indica que los que van llegando no han comprendido la función de este ejercicio de comunicación y coordinación en favor de encontrar soluciones a la inseguridad.

Pareciera que ven en las mesas de seguridad una herramienta de poder, o de hacer política. El acto del Edil Zorrilla fue una grosería para todos, incluyendo a quien preside la mesa, Luis Apperti, ni se diga al anfitrión de la zona Naval, en fin. Los alcaldes pueden no asistir, le pongo un ejemplo Gustavo Torres Salinas en año y medio sólo estuvo en una ocasión, la misma en la que acudió el entonces gobernador, si bien enviaba algún representante por ser de su interés estar informado e informar.

Le debe quedar claro a los alcaldes que llegan, y del partido que sean, las mesas de diálogo no son círculos de autoridades, para eso está la junta de coordinación del Gabinete de Seguridad, ahí si es obligatoria la presencia de los ediles y diputados cuando sesionan en su localidad o región, que no se confundan.

Anote Usted que en Tamaulipas se han instalado seis mesas de seguridad pero la que más arroja resultados es la del sur, debido seguramente a que ahí se asienta una sociedad organizada en diferentes círculos, propios de su actividad productiva pero con la mirada puesta en un objetivo común tener un mejor entorno social.

También tiene que ver el hecho de que esta forma de organización nació a petición de los tampiqueños, siguiendo un formato establecido en Cd. Juárez; fue la primera en el estado y de ahí el Gobierno de la entidad se interesó en difundir el modelo y surgieron otras cinco en Tamaulipas, que no han tenido los resultados deseados.

Hay interés en otros municipios por organizar mesas de seguridad y han asistido a las sesiones del sur para tomar su experiencia, lo hacen por iniciativa propia, no requieren del permiso de ninguna autoridad, tampoco se trata de competir con estas sino de colaborar por el bien propio del espacio en común que es una ciudad o comunidad.

Quizá Victoria tenga pronto una mesa de seguridad porque aquí hay sociedad organizada, e interesada, lo vemos cotidianamente en los medios.