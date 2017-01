Manuel Muñoz Cano

En Ciudad Victoria Manuel Muñoz Cano no deja de moverse en pos de la dirigencia del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas. Desde hace varios meses viene sosteniendo reuniones con grupo políticos que le apoyan en sus aspiraciones. Y aunque se dice que Manuel va a la cabeza en las posibilidades ante otros que pretenden la dirigencia estatal como es el caso del diputado federal, Alejandro Guevara Cobos y el ex dirigente tricolor, Enrique Cárdenas Del Avellano, la realidad es que Manuel tiene en contra varias situaciones y la primera de ellas es que se le identifica plenamente con el ex gobernador Eugenio Hernández Flores e incluso con el fugitivo Tomás Yarrington Ruvalcaba, de quien fue incluso secretario en su gabinete. Aparte no tiene el visto bueno de la dirigencia nacional y por último está su estado de salud, que si bien es cierto la ha librado por el trasplante de riñón que se realizó hace tiempo, en cualquier momento puede recaer. El caso es que él sigue “picando piedra” y en un descuido logre su cometido.

EXPULSAN A PERREDISTAS

Tal y como ya se veía venir, varios militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que apoyaron al Partido Acción Nacional (PAN) en las pasadas elecciones, fueron expulsados del partido del sol azteca. Los corridos son Juan Manuel Rodríguez Nieto, Elpidio Tovar de la Cruz, Alejandro Castrejón Calderón, María del Carmen Hernández Paz, Jesús Enriuqe Cedillo Becerra, Rafael Rodríguez Segura, María de Jesús Guerrero Fernández, Silvia Gaspar Martínez, Armando Estrada Cantú, Catarino Oliva Blasco, María Leticia Camacho Chontar, Roberto Castillo Hernández, Juan Francisco Gamez Raya, Carlos Alberto Romero Rodríguez, María de Lourdes Mireles Maldonado, Valeria Menez Castillo, Ada Arellano Francisco, Guadalupe Cano Manzano, Hugo Cepeda Rodríguez, Jasón Alvarado Zacarías, Roberto Carlos Chávez Salazar y Lucio Chávez Salazar. Aunque todos ellos dicen que les vale gorro la expulsión, toda vez que les está yendo mejor como están.

HACE RIVAS LLAMADO A LA UNIDAD

Un llamado a la unidad para afrontar los retos que se avecinan para este 2017, hizo el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, esto durante el festejo a las enfermeras y enfermeros por su día, celebrado este martes por la mañana en el Centro Cívico “Lic. Carlos Cantú Rosas”. Tras dar sendos reconocimientos a enfermeras que ya llevan varios años de servicios, el munícipe reconoció la labor de quienes ejercen esta profesión y los instó a sumarse a la unidad para sacar adelante a la ciudad en este nuevo año que se avizora un tanto difícil, dado como ha empezado. Pero como dijo el propio alcalde, en unidad podremos salir adelantes y eso es justamente lo que haremos. Ni un paso atrás, porque estamos al borde del precipicio jejejeje.

PUBLICARÁN LISTAS DE BECAS

Ese miércoles van a ser publicadas las listas de las becas que concede el gobierno municipal, y que para este año ascienden a 15 mil 560 beneficiados, con un monto global de 68 millones de pesos. Según el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, las listas van a ser publicadas a través de la aplicación de Smartphone “YONLD” (que se puede descargar en cualquier teléfono moderno) o bien a través de la página de internet www.nld.gob.mx que es la del gobierno municipal. Quienes no tengan acceso a internet pueden acudir a los casi 200 puntos que hay de internet gratis en la ciudad, y que se ubican principalmente en plazas y sitios públicos, y los que ya de plano no se fuman la tecnología, pues tendrán que esperar a que se publiquen físicamente las listas, lo cual será en el Centro Cívico en unos cuantos días más. Fin del comunicado.

INSCRIPCIONES PARA ESCUELA DE MÚSICA

Hasta este viernes 13 de enero se mantendrán abiertas las inscripciones en la Escuela de Música de Nuevo Laredo, para todos los niños interesados en tocar un instrumento o formar parte del coro infantil y percusión, en tanto que las clases inician el lunes 16 de enero. Para coro y percusión se aceptarán menores desde 8 años, y para tocar instrumentos de 10 años en adelante. El horario de inscripción es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los requisitos son copias de acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio, así como 2 fotografías de tamaño infantil y llenar la solicitud. ¡Anímense! hacen falta músicos (siempre y cuando no les dé por tocar banda y reggaeton jejeje).

VIENE AUMENTO EN EL PASAJE

En tres pesos quieren los concesionarios de los camiones urbanos incrementar el pasaje, bajo el argumento del aumento en la gasolina y el diésel, sin dejar atrás el alza en las refacciones y aceites. Y claro está que esto es un tremendo abuso, pues estamos hablando que el costo del pasaje pasaría de 9 a 12 pesos, y si tomamos en cuenta que mínimo se toman dos camiones (uno de ida y otro de venida) pues son 24 pesos, y peor para aquellos que toman cuatro camiones, porque se les irán 48 pesos, lo que representa más del salario mínimo diario. Aunque también se entiende que los concesionarios piden un aumento de tres pesos para quedar en 2 o 1.50 pesos, pero de que se viene un alza en el pasaje, vaya que se viene y por lo tanto el pueblo tiene que estar preparado para ese nuevo golpe en su bolsillo.

PERSONAL DE LA ADUANA RESULTA BROMISTA

Una broma de muy mal gusto hace el personal de la aduana a los conductores que provienen de la vecina ciudad de Laredo, Texas, y no traen placas o las traen de cartón. Y es que los oficiales los paran bajo el argumento de que no pueden circular sin placas oficiales en la ciudad, lo que a decir verdad es una ley existente. Pero lo curioso está en que mientras en la ciudad circulan cientos de vehículos sin placas, a los que provienen de la vecina ciudad con autos americanos sin placas o con placas de cartón, se las hacen de mitote. Que buen chiste la verdad, que buen chiste.

LO ÚLTIMO

Sigue en pie la reunión de gobernadores fronterizos a celebrarse en Nuevo Laredo el próximo lunes. Todavía no se confirma la sede, ni cuántos gobernadores estarán presentes, pero se espera cuando menos tres, mismos que abordarán los temas de la problemática de los migrantes, así como el “gasolinazo”… El alcalde Enrique Rivas anunció una inversión de casi 650 mil pesos en la escuela del fraccionamiento Villas del Sol, donde se construirá un teatro, bebederos y un complejo de sanitarios, esto dentro del programa “Escuela Digna y Moderna”… Que la FIFA haya aprobado la participación de 48 selecciones nacionales para el mundial del 2026 no tiene nada de malo. Lo malo va a estar en llenar los nuevos álbumes de fútbol. Si cuando eran 24 equipos no los completábamos, ahora que van a ser el doble ¡menos! Jajajaja… ¿Quién es el regidor al que le apodan “El Genio”?, y no precisamente porque sea muy inteligente, sino porque “aparece en cuanto destapan una botella”, jejejeje.

