Senador Gil Zuarth defiende propuesta de Ley de Seguridad Interior

Gil Zuarth advirtió que la discusión razonable sobre lo que puede y lo que no debe hacer una institución de las Fuerzas Armadas no se va a resolver con base en estigmatizarlas

Por: Notimex El Día Martes 10 de Enero del 2017 a las 19:55

El senador Roberto Gil Zuarth defendió su propuesta de Ley de Seguridad Interior

Autor: Notimex

México, (Notimex).- El senador Roberto Gil Zuarth defendió su propuesta de Ley de Seguridad Interior y descartó que regular la participación de las Fuerzas Armadas en la materia busque militarizar al país, suspender derechos o libertades públicas.

“Vincular la función de seguridad interior a la declaración de suspensión de garantías es un despropósito. Lo más importante es que esa función se realice en plena y absoluta vigencia de los derechos humanos”, dijo el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

Gil Zuarth habló ante especialistas y servidores públicos en la reunión de trabajo bicameral que se instaló este martes para analizar las iniciativas de Ley de Seguridad Interior presentadas en el Congreso.

Advirtió que la discusión razonable sobre lo que puede y lo que no debe hacer una institución de las Fuerzas Armadas no se va a resolver con base en estigmatizarlas.

Es necesario que se puedan activar los mecanismos de intervención para garantizar la seguridad interior sin cancelar la vigencia de los derechos y libertades de la población, dijo en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Senado.

La regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior no pretende militarizar al país, diluir la rendición de cuentas de sus acciones o crear incentivos para evadir responsabilidades locales en la integración de cuerpos policiales confiables, profesionales, equipados y bien pagados, aclaró.

El senador dijo que las Fuerzas Armadas deben tener un marco de actuación definido en la ley, ya que hoy en día su despliegue es “absolutamente discrecional”.

Se refirió a “qué no es” la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que él presentó y dijo: no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas, ni cambia los objetivos de su intervención.

Tampoco amplía los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas; no causa que las autoridades civiles queden subordinadas a autoridades militares; no amplía las facultades constitucionales; ni faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona.

No limita el ejercicio de los derechos humanos, porque no implica declaratoria de excepción o de emergencia; no otorga a las Fuerzas Armadas funciones de investigación o de procuración de los delitos; no suple con militares las tareas de los policías, y cierra el margen actual de discreción sobre el despliegue de Fuerzas Armadas, agregó.