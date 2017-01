Suspenden inversiones en Tamaulipas por efecto Trump

La entidad sí se está viendo afectada, así como otros estados de la República, como San Luis Potosí, manifestó el secretario de Desarrollo Económico, Carlos W. Talancón

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Martes 10 de Enero del 2017 a las 15:53

Suspenden inversiones en Tamaulipas por efecto Trump, informó el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Carlos W. Talancón.

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El efecto Donald Trump tiene suspendidas inversiones millonarias para Tamaulipas, donde se incluyen empresas norteamericanas y una coreana, informó el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Carlos W. Talancón.



Reconoció que la entidad, que es frontera con los Estados Unidos, sí se está viendo afectada, así como otros estados de la República Mexicana, como San Luis Potosí donde se anunció la cancelación de una inversión automotriz.



"Se está afectando sí, tenemos una empresa coreana que ya había anunciado que se venía a la frontera y digamos que se detuvo, no la canceló simplemente está detenida su inversión, para ver cuáles son las políticas que va a tomar Donal Trump", declaró.



Agregó que “son cinco empresas que están en ese mismo status, algunas son norteamericanas que analizan instalarse en el norte de Tamaulipas, ellos vienen y hacen un análisis del terreno”.



Comentó que están muy al pendiente de las empresas, aunque dijo que “ya está entendido que es el Congreso norteamericano quien decide si van a tener alguna repercusión contra ellos o no".



W. Talancón no detalló las cantidades de las inversiones y los empleos que podrían perderse, por el temor contra las acciones del Gobierno de Estados Unidos, pero explicó que al menos la compañía coreana seria para surtir al sector automotriz.