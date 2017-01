El gasolinazo tiene nombre y apellido

Por: Fidelino Vera El Día Martes 10 de Enero del 2017

La situación política de nuestro México, lindo y querido del momento está muy difícil, pero queda muy claro –a rio revuelto ganancias de pescadores-, traducción: Del mismo modo que aparece más pesca cuando las aguas de un río se revuelven, en las situaciones confusas o cuando se producen cambios o desavenencias, hay quienes sacan beneficio aprovechando tales circunstancias.

Es precisamente lo que hace la ex primera dama, esposa del ex presidente panista Felipe Calderón, Margarita Zavala, critico fuertemente al presidente Enrique Peña Nieto del gasolinazo, cuando de antemano sabemos que su esposo tampoco tuvo piedad para los mexicanos, lo aumento y lo aumento y lo que prometió en campaña simplemente no le cumplió a los mexicanos.

No sé si Margarita Zavala tenga como estrategia subirse al ring con Andrés Manuel López Obrador, de ser así creo que busco al menos indicado.

El dos veces candidato a la Presidencia de la República le sobra colmillo para estos temas y Margarita se está poniendo de pechito para que, ahora si los de su partido que aspiran ser candidatos aprovechen –a rio revuelto ganancias de pescadores-.

A pesar de que Andrés Manuel aclara que no defiende a Enrique Peña Nieto sobre el gasolinazo, pero ya que andamos en los dichos donde quedará este: “A explicaciones no pedidas, culpabilidades aceptadas”-.

Independientemente si fue defensa o no, lo que dijo el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) fue duro y en la cabeza para la familia Calderón Zavala, quien critico las palabras de Margarita como “el colmo de las hipocresías” y eso que solamente dijo “abuso” del presidente Peña “Hoy la gasolina está más cara que nunca” “A este Gobierno sólo le interesa el dinero, tú dinero”.

Pero usted se preguntará, que dijo realmente El Peje, lo expreso a través de un video: “A lo mejor no es lo políticamente correcto pero no me puedo quedar callado. Ayer en el colmo de la hipocresía, la esposa de Felipe Calderón dice que el gasolinazo de Peña Nieto es el peor que se haya registrado en la historia reciente, se le olvida que cuando su esposo detentaba la presidencia de la República la gasolina aumentó 70 por ciento”.

“No estoy defendiendo a Peña nomás quiero dejar de manifiesto que son los mismo […] Hay que reprobar el oportunismo, ahora padecen amnesia y se convierten en opositores cuando representan a la misma mafia del poder”.

Para ser precisos el 8 de enero, la aspirante a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, calificó como un abuso que el Presidente Enrique Peña Nieto prometiera “falsamente” que ya no iba a haber “gasolinazos”, y en la administración (2006-2012) de su esposo, sumó al menos 90 aumentos al precio de los combustibles.

Hay dolor me volviste a dar. Zavala acusó al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de que hoy reclame lo que antes, cuando era militante del PRI, aplaudió.

Pero realmente el gasolinazo tiene nombre y apellido, para que nos hacemos, el primero de la lista es el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, luego los 500 diputadores federales y los 128 senadores, a poco no. Se salvan los que no levantaron el dedo.

Pero no hay mal que dure 100 años, recuerde que el 2018 habrán elecciones federales y ahí la vida le dará otra oportunidad para analizar para quien va su voto. Recuerde -NO todos los dedos de la mano son iguales-.

INSTINTO: Llegaron los 100 días de gobierno de los 43 presidentes Municipales de Tamaulipas y Jesús de la Garza realizará este miércoles por la tarde un recuento “Heroica al 100”.

Ante el marco del museo Fuerte Casamata hablará ante la población representada del avance de su Administración. Estaremos muy atentos de los resultados y los que vivimos en Matamoros vemos con agrado el avance en limpieza, bacheo, parques y jardines, alumbrado, por mencionar algunos, en fin, en otra entrega a detalle.

Use con responsabilidad el número de emergencia 911.

Sea responsable porque se habilita en todo el país el 911 y Reynosa ya cuenta con el número de emergencias 911 habilitado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que ya entró en uso en la metrópoli y sustituye la marcación 066, en desuso y el nuevo número será uniforme para todo el país en atención de emergencias médicas, de seguridad pública y protección civil, además de prevención y violencia de género contra las mujeres, operado desde el C-4 por personal especializado que podrá distinguir entre 234 tipos de incidentes durante las 24 horas todos los días del año, mientras que la línea 089 para denuncias anónimas sigue funcionando bajo el mismo esquema.

ENFOQUE: A 28 años del “Quinazo” Recuerda. El poderoso líder petrolero es encarcelado a pocos días de haber iniciado el mandato el ahora ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La detención del líder tamaulipeco Joaquín Hernández Galicia, es el ejemplo claro: “Poder que no se ejerce, se pierde”.

VALE, SALUD Y MEMORIA.

