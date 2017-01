Lo que usted diga señor Presidente

Por: Ana Luisa García El Día Lunes 09 de Enero del 2017 a las 22:07

CTM duda sobre resultados del Plan

COPARMEX el gran ausente en el PFE

1.- La firma del Plan de Fortalecimiento Económico (PFE) celebrada ayer en Los Pinos, previo acuerdo de los sectores de la producción, es una réplica del acuerdo nacional protocolizado hace 40 años, con los mismos actores institucionales, representados hoy por rostros diferentes y con ausencia de un sector empresarial importante como es la COPARMEX, pero se contó con la presencia de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

El propósito de la estrategia era dar certidumbre a los mexicanos de que unen esfuerzos gobierno, clase trabajadora e iniciativa privada para detener la ola de encarecimiento de la vida, y desde luego subrepticiamente frenar con ello la protesta social, que por cierto se desbordó a media tarde del mismo día en la ciudad de México.

Todo estuvo muy “planchadito”, los empresarios por un lado y los discursos de los secretarios de Hacienda, del Trabajo y de Economía formularon el compromiso del Gobierno Federal para fortalecer la economía familiar frente a la alza de precios que se advierte a partir del incremento a la gasolina y dese luego el discurso presidencial. También estuvo representado el Congreso del Trabajo, la CROC, entidades académicas y de la banca, sólo faltó sociedad civil, sobre todo consensada con varias organizaciones representativas.

La diferencia con los discursos de adhesión al Plan, la dejó sentir en esta ocasión el Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, sus comentarios cambiaron el rostro al Presidente Peña Nieto, quien tuvo el ceño fruncido todo el tiempo de la intervención del dirigente obrero, seguramente hubo alarma entre los integrantes del gabinete, cuando el líder gremial dijo, ”Nosotros siempre firmamos con la esperanza de que viniera algo mejor para los trabajadores, pero con el tiempo se desvanecía esa posibilidad…que hubiera compromisos como… “Si señor presidente, lo que Usted diga señor presidente.”

Ese mensaje fugas de Aceves del Olmo quizá hizo pensar que ese “siempre firmamos”, sería seguido de un, “pero esta vez” pero no, no fue así, luego dijo felicitarse de estar en una propuesta que creyó que ya no se iba a dar.

Antes el dirigente cetemista les recordó que no es la primera vez que se adquieren compromisos y se fijan propósitos, que finalmente no son cumplidos en toda su extensión. En conclusión, dijo, que más allá de la firma, les pedía determinación para lograr los resultados que se pretenden. Y añadió “Si esto que firmamos no da resultados, ¿qué vamos hacer los sindicatos con el gasolinazo?

También dejó claro que se sumaba a esa propuesta porque no veía otra solución a seguir.

Se refirió a las nobles instituciones del Estado. Una de ellas es el IMSS, a la que pidió no bajar la calidad del servicio, que tenga en existencia medicamentos. Asimismo abordó el tema de la vivienda, pidió cumplimiento de los programas de re-asignación de casas del INFONAVIT, muchas de ellas abandonadas pero deben ser rehabilitadas para nuevamente reasignarlas. También se refirió a devolver al trabajador lo que en justicia le corresponde, es decir lo abonado a esa propiedad.

En este tema de las casas-habitación mencionó la movilidad de los trabajadores, muchos de ellos tienen que abandonar su lugar original de residencia por la falta de trabajo y puso el ejemplo de Chiapas donde 160 de sus afiliados abandonaron ese estado para irse a otras entidades donde hay mejores oportunidades.

De todo el evento el mensaje que resume los compromisos del Gobierno Federal de este Plan de Fortalecimiento Económico es el que pronunció José Antonio Meade, Titular de la SHCP, entre ellos el mantenimiento de la estabilidad de precios; conservar los empleos existentes y desde luego buscar ampliar oportunidades en este ramo; impulsar la cultura de la legalidad y el marco austero del servicio público, para lo cual se reducirá un 10 % en los salarios, esto es adicional al otro 10 % de reducción que se aplicó en la elaboración del presupuesto 2017.

Un punto muy importante a nuestro parecer es el compromiso del Gobierno Federal de fortalecer el transporte público con inversiones que lo haga más competitivo, desde luego que esto impactará en los residentes de la ciudad de México, porque difícilmente hay los recursos para hacerlos llegar a los 31 estados del país.

Sin embargo se dejó asentado que los compromisos ahí contraídos deben ser adoptados por los Gobiernos locales, entendemos que se refiere a las entidades federativas del país, Tamaulipas enfrenta un grave problema en el tema del transporte público y cada seis años un nuevo gobernador promete solucionarlo, pero sin resultado alguno.

El compromiso más importante contraído por el Gobierno Federal y expresado por el Presidente Enrique Peña Nieto es el de vigilar mantener la estabilidad de los precios y con ello proteger la economía de las familias mexicanas.

Desfavorablemente, al igual que el Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, la inmensa mayoría de los mexicanos no tienen confianza en los compromisos acreditados en esta clase de pactos o convenios. La firma del aludido Plan de Fortalecimiento Económico en teoría debe de dar certidumbre a los sectores productivos, pero también a la sociedad. Quienes participaron en esta reunión de mediodía en Los Pinos son los que generan productos, artículos y servicios para el consumo de los ciudadanos.

Con esto queda muy claro que es la estrategia definitiva que asumirá el Gobierno en coordinación con todos esos sectores, y desde luego no está contemplada ninguna clase de disminución en el precio de la gasolina, incluyendo los impuestos que son los que hacen diferente su costo frente al de otros países.

Veremos si la firma del PFE será suficiente para detener la ola de descontento, las protestas, marchas y bloqueos que hemos visto en diferentes puntos del país. No nos referimos al vandalismo en los centros comerciales porque eso tiene otro origen y es otro tema.