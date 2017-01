Luis Roberto Guzmán pondrá pausa a la actuación para estudiar

Lunes 09 de Enero del 2017

México, (Notimex).- El actor Luis Roberto Guzmán hará una pausa de cuatro meses para continuar sus estudios en psicología, pues aseguró que en algún momento desea poder dar terapia.

En entrevista con los medios, Guzmán, cuyos trabajos por estrenar son la película "Purasangre" y la serie "La ingobernable", viajará a Los Ángeles, California, donde cursará unos créditos de su maestría en psicología.

Al respecto, dijo, "siempre tuve la inquietud y leo mucho sobre psicología. Yo soy pedagogo teatral, maestro de teatro, es mi carrera universitaria, tengo la profesión de pedagogo, no voy a enseñar pero podría dar consultas como psicólogo; es una opción más en estos tiempos difíciles".

Aunque reconoce que dar consultas es un plan a largo plazo, refirió que esta decisión de regresar a estudiar es fruto de todo lo que vivió el año pasado, "de los trabajos que me llegaron, de los que no quise hacer, de lo que realmente quiero contar, de los géneros que a mí me interesa trabajar".

En ese sentido, expuso que ese análisis lo llevó a tomar esta decisión, “no obstante, seguiré trabajando como actor donde me llamen".