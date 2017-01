Sabotean asamblea de Movimiento Ciudadano en Reynosa

El regidor Sixto Reyes Veraza, fue quien le cerró la puerta a los más de 18 mil militantes del partido, con el argumento de que no se reunían las condiciones para realizarla

La asamblea en la que se elegirían a los delegados para la renovación de la dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC), fue cancelada en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- La asamblea en la que se elegirían a los delegados para la renovación de la dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC), fue cancelada en Reynosa, tal y como ha sucedido en diversas ciudades de Tamaulipas.

Lo anterior por instrucciones del coordinador estatal de dicho partido, Gustavo Cárdenas, luego de que la asamblea estaba programada a partir de las 3:30 de la tarde.



El regidor Sixto Reyes Veraza, fue quien le cerró la puerta a los más de 18 mil militantes del partido, con el argumento de que no se reunían las condiciones para realizar dicha asamblea.



Los militantes que esperaban participar en la elección de los delegados, tuvieron un forcejeo con Torres Bermúdez, a quien le cerró la puerta en la nariz, repitiendo la actitud de los incondicionales de Gustavo Cárdenas en las ciudades en donde se ha replicado esta situación.



Al respecto, Regino Torres, uno de los militantes que quedó fuera de la asamblea explicó que llegaron antes de la hora fijada, y que quienes llegaron tarde fueron los que convocaron a la asamblea, encabezados por el regidor de MC Sixto Reyes, quien les informó que la asamblea no se llevaría a cabo.



“Cumplimos en tiempo y forma con la convocatoria, teníamos toda la documentación que nos acreditaba como candidatos y la cita era a las 3:30 de la tarde y llegamos a tiempo, ellos fueron los que llegaron tarde y ellos llegaron después de esa hora; no nos permiten acreditarnos como candidatos y ni siquiera nos permiten ingresar al lugar de la asamblea”, dijo.



Explicó que esa medida se está replicando en varios municipios con la clara intención de reventar el proceso, y no se permita la participación de delegados contrarios a Gustavo Cárdenas.

