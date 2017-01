Anuncia Rivas cambios en su gobierno

Domingo 08 de Enero del 2017

Ya es un hecho que vienen cambios en la administración municipal para esta semana en que se reanudan las actividades en el gobierno de Nuevo Laredo. Así lo hizo saber el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, en breve entrevista, en la que se le preguntó al respecto y como no queriendo tuvo que aceptar que sí, que habrá movimientos en varias dependencias, que incluyen algunas rotaciones, mismas que se anunciarán esta misma semana. De hecho se sabe que desde el viernes varios funcionarios fueron notificados que ya no será necesario que se presenten el lunes, puesto que han sido dados de baja. Habrá que estar al pendiente sobre estos cambios que se dan justamente al concluir los primeros 100 días de gobierno, sobre los que por cierto este lunes el propio Rivas Cuéllar dará a conocer lo logrado durante el programa “100 Días, 100 Acciones”.

NOMBRAMIENTOS TAMBIÉN EN OFICINAS ESTATALES

Y bueno a partir de esta semana en que también se reanudan las labores en el gobierno del estado, se espera se inicien los cambios en diversas oficinas. De hecho a muchos de los funcionarios que se mantuvieron hasta diciembre ya se les anunció que han sido dados de baja y algunos incluso ya se despidieron públicamente, como es el caso de Ángela Magaña, Oficial Tercera del Registro Civil, quien a través de su cuenta de Facebook anunció que ya no está en la oficina. Pues bien, así sucede con muchos otros funcionarios a los que se les dio chance de estar hasta diciembre, y a partir de este mes se designará a sus sucesores. Cabe señalar que en algunas dependencias ya hay nuevos titulares, y en otras tantas se han estado manejandoalgunos nombres, pero será mejor esperar a que se oficialicen, total es cuestión de días para darles a conocer. No coman ansias.

SE EVITA CIERRE DE GASOLINAS

Gracias a la intervención conjunta de autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró estandarizar en Nuevo Laredo el precio de la gasolina Magna Sin, la cual se mantendrá en 13.26 pesos por litro, en tanto que la Premium costará 16.02 pesos por litro, y con ello se evita el anunciado cierre de casi todas las gasolineras de la localidad. Tal fue el acuerdo conseguido por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, a través del alcalde suplente Rafael Pedraza Domínguez y el Director Jurídico del Ayuntamiento, Luis Lauro García Treviño, quienes junto con la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, participaron en una reunión celebrada en la capital del país, y donde lograron que la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos (PEMEX) aceptarán conceder ciertos beneficios a los empresarios gasolineros de la ciudad, esto a fin de que no cerraran sus establecimientos como lo habían previsto para esta semana. Con esto, cuando menos el 60 por ciento de las 57 estaciones de servicio (que en este caso serían en promedio 34) seguirán operando, y sobre todo ofreciendo el combustible al precio más bajo autorizado.

EN CALIDAD DE MIENTRAS

Cabe aclarar que como lo dijo el propio Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo el sábado al mediodía para precisamente dar a conocer este beneficio, que el mismo es temporal, esto en tanto se aplican nuevas acciones que conlleven a hacer competitivo el precio de la gasolina que se ofrece en esta frontera, con relación a la que se ofrece en el lado americano, y la cual ya resulta más barata. El alcalde hizo notar que se seguirá luchando en este aspecto, a la vez que reconoció la intervención en este caso del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como dela diputada federal, Yahleel Abdala Carmona, quien fue insistente en exigir mayor respaldo a los gasolineros locales para evitar que cierran sus locales. Aunque en esto del cierre también hay que considerar que los empresarios solo pueden cerrar por un máximo de 30 días sus establecimientos sin justificación, pues de lo contrario se arriesgan a que PEMEX les cancele la concesión, esto según lo dicho por José Luis Palos Morales, dirigente de los gasolineros en Nuevo Laredo, y quien también participó en la referida conferencia.

NO PARAN LAS PROTESTAS CONTRA EL GASOLINAZO

Y bueno mientras son peras o son manzanas, melones o sandías, repollos o lechugas, las protestas contra el gasolinazo continúan y el sábado se llevaron a cabo dos de ellas, la primera a la una de la tarde en la plaza Juárez, situada a una cuadra del puente internacional número uno, convocada por ciudadanos ajenos a partidos políticos y organizaciones civiles, que se dicen cansados de tantos abusos del gobierno federal, y la segunda una hora después en el monumento a Fundadores, situado frente a la Presidencia Municipal, y la cual fue encabezada por el joven Mario Guerra, y donde participó una veintena de personas, todos inconformes con el alza en la gasolina, que a su vez sigue provocando alzas escandalosas en los precios de los productos básicos.

“ENGORILAN” LAS ALZAS EN LOS PRODUCTOS

Y justamente este domingo fui a los supermercados y constaté que efectivamente todo está subiendo de precio desde un pesito hasta lo que se les antoje a los comerciantes, todo bajo el argumento de que se les han elevado los costos de traslado de las mercancías, precisamente por el aumento en la gasolina. Y un solo peso que suba cada producto, es un severo atentado a la economía familiar, pues si va uno y compra 50, 70 o 100 artículos, son cuando menos 50, 70 o 100 pesos más lo que hay que desembolsar, que en nada se comparan con el paupérrimo aumento de 7 pesos en el salario mínimo aplicado a partir del primero de enero, pero pulverizado desde que lo anunciaron a inicios de diciembre. Eso sin contar lo que hay que gastar en vestimenta, en servicios públicos, en gastos escolares, de salud y otros más de la vida cotidiana. Por eso la gente está “engorilada”, porque entre más trabajan menos les alcanza para vivir. Y mientras los de la clase política son los únicos que la gozan, siendo a la vez justamente los que nos perjudican.

CELEBRA EL PRI A LOS PERIODISTAS

Con motivo del Día del Periodista el comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nuevo Laredo celebró a los periodistas con motivo de su día. Esto fue el pasado sábado, acudiendo alrededor de 50 comunicadores que cubren la fuente del tricolor. El evento estuvo encabezado por el dirigente local del PRI, Viviano Vázquez Macías y la secretaria general del partido, Baudelia Juárez García, estando además presentes la diputada federal Yahleel Abdala Carmona; el ex diputado local Ramiro Ramos Salinas y su esposa la ex alcaldesa Mónica García Velásquez; el ex alcalde Daniel Peña Treviño y el ex candidato a diputado local, Jaime Gutiérrez Serrano. Se agradece la distinción.

LO ÚLTIMO

Para beneplácito del gobierno ya regresó el fútbol mexicano. Claro, con eso se desviará la atención de los “lelos” del gasolinazo. ¡Ah!, y también vienen más novelas para las “lelas”… El gobierno municipal construirá el acceso al punto de inspección de cárnicos en el Puente Tres, el cual empezará en febrero y tendrá una inversión de 5 millones de pesos. Con esto se dará una solución vial a los importadores de cárnicos y con ello se evitará que se vayan por el puente “Solidaridad” de Colombia Nuevo León… Y para finalizar la anhelada adivinanza. ¿Quién es el cleptómano empleado de la Sala de Regidores al que le apodan “El Triángulo de las Bermudas”?, por aquello de que“lo que cae cerca de él desaparece”, jajajaja. A ver si este año evita esa maña.

