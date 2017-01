Líderes agropecuarios del Estado se reunirán en la "Y" de San Fernando

Se eligió este punto para reunirse al ser el más céntrico para todos, además de que ahí se inició el movimiento por el retraso de los pagos apoyos de Sagarpa, dijo el líder campesino Rogelio Ortiz

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Domingo 08 de Enero del 2017 a las 10:00

Las 35 organizaciones agropecuarias de Tamaulipas y de otras entidades federativas, se reunirán en las próximas semanas en la “Y” de San Fernando, informó el líder campesino Rogelio Ortiz Moreno

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las 35 organizaciones agropecuarias de Tamaulipas y de otras entidades federativas, se reunirán en las próximas semanas en la “Y” de San Fernando, informó el líder campesino Rogelio Ortiz Moreno.

Dijo que este punto, en el que durante noviembre organizó diversos bloqueos carreteros, se eligió para reunirse con los líderes agropecuarios al ser el más céntrico para todos, además de que ahí se inició el movimiento por el retraso de los pagos apoyos de Sagarpa.

Señaló que en esta reunión, a la que acudirán líderes de otras entidades como Sinaloa, se compartirán las problemáticas del sector agropecuario y las posibles soluciones, así como también hablarán de movimientos en contra del gasolinazo y para continuar exigiendo el pago de recursos pendientes.

“Después del 15 de enero, son 35 líderes, vamos a intercambiar ideas para ver la problemática del campo tamaulipeco, me interesa Tamaulipas, pero también viene de Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, por allá también estaremos reunidos”, manifestó.

Pese a que Ortiz Moreno ya fue procesado y sancionado por la Procuraduría General de la República (PGR), por los bloqueos realizados en el mes de noviembre del año pasado, el líder campesino no descartó la posibilidad de realizar nuevas manifestaciones de este tipo.

“Me reservo a declarar si continuaré con los bloqueos, pienso que no hay otra alternativa, con bloquear no nos hicieron caso, la revolución va estallar no va haber otra, no vamos aguantar más, el salario mínimo son 80 pesos, que hacemos con 80 pesos, si la gasolina quedó a 16.23, el diésel 17, demasiado caros los combustibles”, concluyó.